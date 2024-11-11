Снова в строю. Безус сыграл за Омонию впервые за 7 месяцев

Полузащитник "Омонии" Роман Безус вернулся в строй после тяжелой травмы.

Украинец принял участие в матче 10-го тура чемпионата Кипра против "Омонии" Арадиппу. 34-летний хавбек вышел на замену на 77-й минуте и за отведенное ему время результативными действиями не отличился. "Омония" победила со счетом 5:3.

Напомним, в апреле Безус получил тяжелую травму - разрыв ахиллова сухожилия. Он перенес операцию и начал длительный процесс восстановления.

Безус выступает за "Омонию" с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей за кипрский клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.