Довбик - призрак, зритель не заплативший за билет. Наши за границей. Италия

На фоне разговоров о том, что Иван Юрич уже уволен, поскольку не победил "Юнион Сент-Жилуаз" в четверг в Лиге Европы (1:1), подготовиться к матчу против "Болоньи" (2:3) в воскресенье было практически невозможно. А еще больше неразберихи внесли сообщения об отмене полета владельцев клуба в Рим (трижды) и их желании подождать со сменой тренера до назначения Генерального директора.

Добавил хаоса и новый скандал. Юрич сообщил, что Пауло Дибала травмирован и не может играть. Он не попал в заявку. А вот из окружения игрока доносились сообщения, что он готов играть. Потому и появились подозрения, что исключен тренером. А без аргентинца "Рома" создавать не способна. Хотя вчера она создала. Но слишком мало и слишком поздно. Ну а игнорирование Матса Хуммельса продолжилось.

В "Роме" и вокруг нее думали о чем угодно, только не об игре.

Если бы она состоялась две недели назад, как раз "Рома" подошла бы к ней в лучшем состоянии и настроении, чем соперник. Еще не было бы 1:5 во Флоренции, еще не было бы двух побед "Болоньи" в лиге подряд. Но она состоялась сейчас и привела к поражению. Домашнему. А дом ведь еще держался - четыре победы, ничья, поражение и всего три пропущенных в предыдущих шести матчах во всех турнирах. Теперь и дом пал.

"Президенты и директоры, уходите, вы некомпетентны и не заслуживаете быть здесь", "игроки, капитаны, сенаторы, вы - куски дерьма и предатели", - такие баннеры от болельщиков "Ромы" встречали вчера перед входом на "Стадио Олимпико". На самом стадионе свист слышался постоянно. В такой атмосфере, пусть и заслуженной, и со всеми скандалами вокруг преуспеть было невозможно.

Этот матч, как и матч против "Юниона", стал особенно плохой новостью и конкретно для Артема Довбика. До этого он был одним из наименее критикуемых игроков команды. Его постоянно защищали, говоря, что отрезан от партнеров по команде, не получает от них помощи, вынужден делать все в одиночку. И ведь делает, забив четыре гола в лиге и два - в Лиге Европы. Но на этот раз он уж слишком растворился.

В Бельгии он вышел на замену на 55-ой минуте, то есть времени получил достаточно. Но коснулся мяча лишь 15 раз, из них лишь однажды - в штрафной площадке соперника, отдал лишь девять передач (89 процентов точности). Пробил лишь однажды по воротам - с острого угла и в защитника. Ноль выигранных единоборств из трех попыток, четыре потери мяча.

Оценки от прессы - "5", но больше "5.5". Вся команда получала такие, а пару игроков - даже меньше. С одинаковыми комментариями - не изменил, ничего не сделал, был незаметен. При этом признавали, что отыграл лучше, чем Шомуродов, форвард, которого он заменил.

Против "Болоньи" он отыграл полный матч. Как всегда, боролся, принимал длинные мячи. Но на этот раз действовал особенно неуклюже на приеме. Мячи отскакивали от него слишком далеко, скидки на партнеров были неудачными. И это при том, что показатели выигранных единоборств и участия в них хорошие. Запомнился прием длинного паса в одном хорошем отрыве, когда мяч просто отскочил от него далеко назад.

Он еще и смещался на фланги гораздо реже, чем в предыдущих матчах, то есть был более статичным. И в первые три четверти матча вообще не помню, чтобы он принимал мяч лицом к воротам. Лишь спиной.

Дважды это сработало, и удалось сбросить мяч назад партнерам по команде. Метрах в 20-ти от ворот. Тогда Писилли прошел вперед, но пробил слабо. И из штрафной площадки. Тогда защитник заблокировал удар Бальданци, и мяч улетел на угловой.

Артем еще и начал плохо прыгать. Во втором матче подряд не допрыгнул до мяча в своей штрафной во время углового, из-за чего соперник забил. Также в чужой штрафной в очень интересной ситуации не допрыгнул и не достал навес. Да и ногами в самой концовке матча мог замкнуть прострел в центре штрафной без помех, но не попал по мячу. Отличный шанс забить и сравнять счет.

Эту попытку не засчитали как удар, и в итоге Довбик остался с одним за весь матч. После удара Суле в перекладину мяч отскочил к нему, но защитники мешали, и после финтов украинец пробил в них.

Проснулся он лишь в последней четверти матча, как и вся команда. Тогда на поле был еще один форвард Шомуродов, и Довбик играл практически под ним. Тогда он начал смещаться на фланги и несколько раз прорывался слева лицом к воротам. Но без успеха. А в центре штрафной лицом к воротам, как указывалось выше, по мячу не попал. Шомуродов же на контрасте играл очень мобильно и продуктивно и сделал ассист.

Статистика Довбика - 20 передач, а это предпоследнее место среди игроков стартового состава "Ромы". Точность - 67 процентов. 32 касания мяча - лучше, чем у трех игроков "старта" команды. Причем пять касаний в штрафной площадке соперника, а это лучший результат в "Роме" и второй на поле. Один удачный прорыв на дриблинге из двух попыток. Два фола. Девять единоборств, из них четыре выигранных, 13 потерь мяча.

Более оптимистичные журналисты отмечали, что он хорошо сохраняет мяч, что вновь был изолирован и брошен партнерами по команде, что выход второго форварда немного помог. Отмечали, что стиль и схема игры Юрича не для него. Но большинство называли его "призраком" на поле, "не способным удерживать простейшие мячи", "зрителем, не заплатившим за билет". Особо отмечали его промах по мячу в концовке.

Il Romanista даже назвал его "эктоплазмой", то есть вязкой и малоподвижной субстанцией.

Оценки вышли соответствующие. Одинокие "пятерки" (а это плохая оценка, неудовлетворительная) еще и были хорошим вариантом. "4.5", "4" и даже "3" было гораздо больше. Крупнейшие издания выставили "4". Худшую оценку на поле, но в сопровождении еще одного-двух игроков "Ромы".

"Рома" остается с 13-ю очками после 12-ти туров Серии А, а это ее худший результат на такой стадии с сезона 2004/05. До зоны Лиги Чемпионов 12 очков, до зоны Лиги Конференций - пять очков, преимущество над зоной вылета - четыре. В Лиге Европы она на 20-ом месте из 36-ти с пятью очками после четырех матчей. Новый главный тренер будет вынужден начать с плохой позиции.

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