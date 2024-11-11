  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
В тренде

"Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале

Наши за границей

Тяжелое решение

"Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Возвращение в строй в ближайшее время Тибо Куртуа с очень высокой долей вероятности вновь отправит Андрея Лунина на скамейку запасных мадридского "Реала".

Однако, по мнению, испанских СМИ, наставник "сливочных" Карло Анчелотти осознает огромную роль, которую украинский голкипер сыграл в последних матчах.

"Мне будет очень обидно снова забирать у Лунина место в стартовом составе", – сказал Анчелотти своему помощнику и сыну Давиде.

В текущем сезоне Лунин провел 5 игр, в которых пропустил 8 голов. На прошлых выходных Андрею удалось оформить результативную передачу и, тем самым, установить клубное достижение.

По теме
yellow-arrow
Звезда Реала поблагодарил Лунина за ассист в матче Ла Лиги
yellow-arrow
Довбик - призрак, зритель не заплативший за билет. Наши за границей. Италия
yellow-arrow
Снова в строю. Безус сыграл за Омонию впервые за 7 месяцев
Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Давиде Анчелотти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости