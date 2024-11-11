"Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
Тяжелое решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Возвращение в строй в ближайшее время Тибо Куртуа с очень высокой долей вероятности вновь отправит Андрея Лунина на скамейку запасных мадридского "Реала".
Однако, по мнению, испанских СМИ, наставник "сливочных" Карло Анчелотти осознает огромную роль, которую украинский голкипер сыграл в последних матчах.
"Мне будет очень обидно снова забирать у Лунина место в стартовом составе", – сказал Анчелотти своему помощнику и сыну Давиде.
В текущем сезоне Лунин провел 5 игр, в которых пропустил 8 голов. На прошлых выходных Андрею
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