"Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале

Возвращение в строй в ближайшее время Тибо Куртуа с очень высокой долей вероятности вновь отправит Андрея Лунина на скамейку запасных мадридского "Реала".

Однако, по мнению, испанских СМИ, наставник "сливочных" Карло Анчелотти осознает огромную роль, которую украинский голкипер сыграл в последних матчах.

"Мне будет очень обидно снова забирать у Лунина место в стартовом составе", – сказал Анчелотти своему помощнику и сыну Давиде.