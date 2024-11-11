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Звезда Реала поблагодарил Лунина за ассист в матче Ла Лиги

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Звезда Реала поблагодарил Лунина за ассист в матче Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отдал результативную передачу на Винисиуса Жуниора в поединке 13-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (4:0).

После игры бразильский вингер выложил публикацию в Instagram, в которой на третьем фото показывает Лунину знак благодарности, о чем свидетельствует отметка аккаунта украинца.

"Люблю эту команду! Мы будем добиваться большего!", - подписал пост Винисиус.

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Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Андрей Лунин Винисиус Жуниор
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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