Звезда Реала поблагодарил Лунина за ассист в матче Ла Лиги
Наращивание авторитета
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отдал результативную передачу на Винисиуса Жуниора в поединке 13-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (4:0).
После игры бразильский вингер выложил публикацию в Instagram, в которой на третьем фото показывает Лунину знак благодарности, о чем свидетельствует отметка аккаунта украинца.
"Люблю эту команду! Мы будем добиваться большего!", - подписал пост Винисиус.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
- Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
- Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца
- По мотивам действий Лунина. Сколько вратарей Реала делали ассист в Ла Лиге в XXI веке?
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн