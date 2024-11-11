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Гол Кащука через минуту после выхода на поле. Карабах - Зира 4:0. Видео голов и обзор матча

Наши за границей

Поставил точку в игре

Гол Кащука через минуту после выхода на поле. Карабах - Зира 4:0. Видео голов и обзор матча

Qarabag

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Карабах" разгромил "Зиру" в родных стенах в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана.

Четвертый гол в составе хозяев забил украинский вингер Алексей Кащук. Причем, сделал это через минуту после своего выхода на замену.

Стоит отметить, что у "Зиры" весь матч отыграл другой украинский футболист - полузащитник Эльдар Кулиев.

Агдам. "Азерсун Арена".

"Карабах" – "Зира" – 4:0

Голы: Сильва, 2, Бензия, 52, Мустафадзе, 59, Кащук, 68

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Карабах (Агдам) Алексей Кащук ФК Зира
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