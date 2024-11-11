Гол Кащука через минуту после выхода на поле. Карабах - Зира 4:0. Видео голов и обзор матча

"Карабах" разгромил "Зиру" в родных стенах в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана.

Четвертый гол в составе хозяев забил украинский вингер Алексей Кащук. Причем, сделал это через минуту после своего выхода на замену.

Стоит отметить, что у "Зиры" весь матч отыграл другой украинский футболист - полузащитник Эльдар Кулиев.

Агдам. "Азерсун Арена".

"Карабах" – "Зира" – 4:0

Голы: Сильва, 2, Бензия, 52, Мустафадзе, 59, Кащук, 68