Гол Кащука через минуту после выхода на поле. Карабах - Зира 4:0. Видео голов и обзор матча
Поставил точку в игре
Qarabag
"Карабах" разгромил "Зиру" в родных стенах в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана.
Четвертый гол в составе хозяев забил украинский вингер Алексей Кащук. Причем, сделал это через минуту после своего выхода на замену.
Стоит отметить, что у "Зиры" весь матч отыграл другой украинский футболист - полузащитник Эльдар Кулиев.
Агдам. "Азерсун Арена".
"Карабах" – "Зира" – 4:0
Голы: Сильва, 2, Бензия, 52, Мустафадзе, 59, Кащук, 68
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