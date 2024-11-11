  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артем Довбик наконец-то получил трофей Пичичи
В тренде

Артем Довбик наконец-то получил трофей Пичичи

Наши за границей

Украинский нападающий получил награду лучшему бомбардиру Ла Лиги в прошлом сезоне

Артем Довбик наконец-то получил трофей Пичичи

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Marca наконец-то отправило Артему Довбику трофей Пичичи, дающийся игроку, забившему наибольшее количество голов в Ла Лиге за сезон, по итогам кампании 2023/24.

Читайте такжеОфициально: известно, какое место занял Довбик в борьбе за Золотой мяч-2024

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбик отметился 24 голами в чемпионате Испании за "Жирону", обойдя Роберта Левандовского, Джуда Беллингема, Антуана Гризманна и Винисиуса Жуниора в гонке за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

В чемпионате Италии, в котором Довбик с начала этого сезона играет за римскую "Рому", украинский нападающий пока забил лишь 4 гола в 11 матчах Серии А.

"Спасибо всем моим бывшим партнерам по команде в "Жироне". Это не мой личный трофей, это наш общий трофей. Мы на это заслужили", — сказал Довбик.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Гол Кащука через минуту после выхода на поле. Карабах - Зира 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Звезда Реала поблагодарил Лунина за ассист в матче Ла Лиги
yellow-arrow
"Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
Артем Довбик ФК Рома Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости