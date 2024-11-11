Артем Довбик наконец-то получил трофей Пичичи

Испанское издание Marca наконец-то отправило Артему Довбику трофей Пичичи, дающийся игроку, забившему наибольшее количество голов в Ла Лиге за сезон, по итогам кампании 2023/24.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбик отметился 24 голами в чемпионате Испании за "Жирону", обойдя Роберта Левандовского, Джуда Беллингема, Антуана Гризманна и Винисиуса Жуниора в гонке за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

В чемпионате Италии, в котором Довбик с начала этого сезона играет за римскую "Рому", украинский нападающий пока забил лишь 4 гола в 11 матчах Серии А.

"Спасибо всем моим бывшим партнерам по команде в "Жироне". Это не мой личный трофей, это наш общий трофей. Мы на это заслужили", — сказал Довбик.

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