Артем Довбик наконец-то получил трофей Пичичи
Украинский нападающий получил награду лучшему бомбардиру Ла Лиги в прошлом сезоне
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Испанское издание Marca наконец-то отправило Артему Довбику трофей Пичичи, дающийся игроку, забившему наибольшее количество голов в Ла Лиге за сезон, по итогам кампании 2023/24.
Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбик отметился 24 голами в чемпионате Испании за "Жирону", обойдя Роберта Левандовского, Джуда Беллингема, Антуана Гризманна и Винисиуса Жуниора в гонке за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.
В чемпионате Италии, в котором Довбик с начала этого сезона играет за римскую "Рому", украинский нападающий пока забил лишь 4 гола в 11 матчах Серии А.
"Спасибо всем моим бывшим партнерам по команде в "Жироне". Это не мой личный трофей, это наш общий трофей. Мы на это заслужили", — сказал Довбик.
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✈️???? ¡Y así ha viajado este año nuestro Trofeo Pichichi hasta Roma! Un trayecto muy especial para entregárselo a Artem Dovbyk— MARCA (@marca) November 11, 2024
⚽ "No es mi trofeo, es nuestro trofeo", asegura el jugador a sus excompañeros del Girona #PremiosMarca2024 pic.twitter.com/IVBDR1m1K7
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