"Очень придирчиво относится к предложениям". Известно, где хочет играть Коваленко
Хавбек все еще остается без клуба
Фото: ФК Емполі
Экс-хавбек "Шахтера" и сборной Украины, Виктор Коваленко, который сейчас находится без клуба, все еще не решил, где продолжит свою футбольную карьеру.
Как сообщает журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке", у игрока есть предложения, но он к ним относится очень придирчиво.
"Виктор очень придирчиво относится к предложениям. Он отказал и в Турции, и еще паре клубов в Европе. Предложения есть, приоритет все же Серия А, а не Серия С.
Он в Италии уже не легионер, не игрок статуса non-eu и, конечно, что он хотел бы там остаться. Но теоретически это может быть другой европейский чемпионат, желательно чтобы это была не Турция", - сказал Спиваковский.
Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.
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