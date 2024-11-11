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"Очень придирчиво относится к предложениям". Известно, где хочет играть Коваленко

Наши за границей
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Хавбек все еще остается без клуба

"Очень придирчиво относится к предложениям". Известно, где хочет играть Коваленко

Фото: ФК Емполі

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" и сборной Украины, Виктор Коваленко, который сейчас находится без клуба, все еще не решил, где продолжит свою футбольную карьеру.

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Как сообщает журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке", у игрока есть предложения, но он к ним относится очень придирчиво.

"Виктор очень придирчиво относится к предложениям. Он отказал и в Турции, и еще паре клубов в Европе. Предложения есть, приоритет все же Серия А, а не Серия С.

Он в Италии уже не легионер, не игрок статуса non-eu и, конечно, что он хотел бы там остаться. Но теоретически это может быть другой европейский чемпионат, желательно чтобы это была не Турция", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.

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Виктор Коваленко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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11.11.2024 в 19:04
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2024 в 19:04
Між Кудрівкою та ФК Чернігів
Ответить
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