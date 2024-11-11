Трубин эмоционально отреагировал на победу Бенфики над Порту
What a night!
фото из соцсетей
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин эмоционально отреагировал на победу в португальском дерби с "Порту" (4:1).
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"Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент в поле каждый голос на трибунах был важным.
Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы", – написал Трубин в своем Instagram.
Отметим, что после этой победы "Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице португальской Суперлиги, отставая от находящегося на второй позиции "Порту" на два очка (имея при этом игру в запасе).
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