Трубин эмоционально отреагировал на победу Бенфики над Порту

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин эмоционально отреагировал на победу в португальском дерби с "Порту" (4:1).

"Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент в поле каждый голос на трибунах был важным.

Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы", – написал Трубин в своем Instagram.

Отметим, что после этой победы "Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице португальской Суперлиги, отставая от находящегося на второй позиции "Порту" на два очка (имея при этом игру в запасе).