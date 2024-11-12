15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
Соглашение на три года
фото из свободных источников
15-летний украинский голкипер "Шахтера" Ян Журавский подписал личный контракт с испанским "
По данным источника, контракт рассчитан на три года.
Журавский был основным вратарем "Шахтера" в ДЮФЛ и является кандидатом в сборную U-16 Юрия Мороза.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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