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15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги

Наши за границей

Соглашение на три года

15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги

фото из свободных источников

Новина українською

15-летний украинский голкипер "Шахтера" Ян Журавский подписал личный контракт с испанским "Бетисом", сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, контракт рассчитан на три года.

Журавский был основным вратарем "Шахтера" в ДЮФЛ и является кандидатом в сборную U-16 Юрия Мороза.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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