Украинец забил свой первый гол в сезоне в чемпионате Венгрии
Артем Фаворов забил, но команда проиграла
Фото: puskasakademia
30-летний украинский хавбек "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил свой первый гол за команду в текущем сезоне.
Артем отличился в матче 13-го тура чемпионата против "Залаэгерсега".
Впрочем, матч для "Академии Пушкаша" сложился неудачно – команда проиграла 2:4.
На данный момент "Академия Пушкаша" идет на 3-м месте в чемпионате, отставая от лидера ("Ференцвароша") на 3 очка.
Залаэгерсег – Академия Пушкаша 4:2
Голы: Мим, 31, Киш, 33, Круазе, 37, 68, – Стронати, 41, Фаворов, 74
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