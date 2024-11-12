Украинец вошел в рейтинг худших форвардов АПЛ от GiveMeSport

Популярный спортивный портал GiveMeSport составил свой рейтинг 10 худших нападающих в истории Английской Премьер-лиги.

Журналисты, составляя рейтинг, руководствовались такими факторами по игрокам:

Забитые голы

Ожидания в карьере

Сумма трансфера

Сколько времени провел в Премьер-лиге

Вклад в качество игры команды

Игрок должен был провести в АПЛ более 10 матчей.

Худшим нападающим в истории АПЛ признали французского воспитанника "Арсенала" Яя Саного. Подавляющее большинство из своих 21 матчей в Премьер-лиге Яя провел в составе "Кристал Пэлас" и во всех этих поединках он не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Также в списке нашлось место в рейтинге и для украинца Андрей Воронина, который в свое время отыграл 27 поединков в АПЛ в составе "Ливерпуля", в которых забил только 5 голов и отдал 3 ассиста.

"Андрей Воронин был единственным игроком, который постоянно и раздражающе появлялся в вашей новой пачке карточек Match Attax (коллекционные футбольные карточки игроков, популярные в Браитании, - прим.). Когда все, что вам было нужно, это блестящая карточка Руни, вместо нее вам вручали этого изгоя из Ливерпуля. Но вам все будет прощено, если вы забудете его выступление в Премьер-Лиге, за время которого он забил всего пять голов в 27 играх", - пишет издание про Воронина.

Топ-10 худших нападающих в истории АПЛ по версии GiveMeSport:

1. Яя Саного ("Арсенал", "Кристал Пэлас")

2. Джози Алтидор ("Сандерленд", "Халл Сити")

3. Франко Ди Санто ("Челси", "Уиган", "Блэкберн")

4. Жо ("Ман Сити", "Эвертон")

5. Фрэнсис Джефферс ("Арсенал", "Эвертон", "Чарльтон", "Блэкберн")

6. Андрей Воронин ("Ливерпуль")

7. Мидо ("Тоттенхэм", "Уиган", "Вест Хэм")

8. Роберто Сольдадо ("Тоттенхэм")

9. Афонсо Алвеш ("Миддлсбро")

10. Радамель Фалькао ("Ман Юнайтед", "Челси")