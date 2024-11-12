Трофей Яшина-2024. Известно, на сколько баллов Лунин отстал от Мартинеса

Французское издание L'Équipe опубликовало подробные результаты голосования за "трофей Яшина" от France football, который вручается лучшему голкиперу года.

Отметим, что каждый член жюри называл свою топ-3, которой начислялись 5, 3 и 1 балл соответственно.

В итоге, победитель Эмилиано Мартинес получил в голосовании 276 баллов. Вторым стал Унаи Симон (213), третьим – Андрей Лунин (112).

Топ-10 рейтинга на звание лучшего голкипера 2024 года.

1. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины) – 276 баллов

2. Унаи Симон ("Атлетик", сборная Испании) – 213

3. Андрей Лунин ("Реал", сборная Украины) – 112

4. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", сборная Италии) – 58

5. Майк Меньян ("Милан", сборная Франции) – 56

6. Ян Зоммер ("Интер", сборная Швейцарии) – 51

7. Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", сборная Грузии) – 50

8. Диогу Кошта ("Порту", ​​сборная Португалии) – 28

9. Ронуэн Уильямс ("Мамелоди Сандаунс", сборная ЮАР) – 27

10. Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, сборная Швейцарии) – 20