Трофей Яшина-2024. Известно, на сколько баллов Лунин отстал от Мартинеса
Украинец занял 3-е место в опросе
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Французское издание L'Équipe опубликовало подробные результаты голосования за "трофей Яшина" от France football, который вручается лучшему голкиперу года.
Отметим, что каждый член жюри называл свою топ-3, которой начислялись 5, 3 и 1 балл соответственно.
В итоге, победитель Эмилиано Мартинес получил в голосовании 276 баллов. Вторым стал Унаи Симон (213), третьим – Андрей Лунин (112).
Топ-10 рейтинга на звание лучшего голкипера 2024 года.
1. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины) – 276 баллов
2. Унаи Симон ("Атлетик", сборная Испании) – 213
3. Андрей Лунин ("Реал", сборная Украины) – 112
4. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", сборная Италии) – 58
5. Майк Меньян ("Милан", сборная Франции) – 56
6. Ян Зоммер ("Интер", сборная Швейцарии) – 51
7. Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", сборная Грузии) – 50
8. Диогу Кошта ("Порту", сборная Португалии) – 28
9. Ронуэн Уильямс ("Мамелоди Сандаунс", сборная ЮАР) – 27
10. Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, сборная Швейцарии) – 20
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