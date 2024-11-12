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Трофей Яшина-2024. Известно, на сколько баллов Лунин отстал от Мартинеса

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Украинец занял 3-е место в опросе

Трофей Яшина-2024. Известно, на сколько баллов Лунин отстал от Мартинеса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французское издание L'Équipe опубликовало подробные результаты голосования за "трофей Яшина" от France football, который вручается лучшему голкиперу года.

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Отметим, что каждый член жюри называл свою топ-3, которой начислялись 5, 3 и 1 балл соответственно.

В итоге, победитель Эмилиано Мартинес получил в голосовании 276 баллов. Вторым стал Унаи Симон (213), третьим – Андрей Лунин (112).

Топ-10 рейтинга на звание лучшего голкипера 2024 года.

1. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины) – 276 баллов

2. Унаи Симон ("Атлетик", сборная Испании) – 213

3. Андрей Лунин ("Реал", сборная Украины) – 112

4. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", сборная Италии) – 58

5. Майк Меньян ("Милан", сборная Франции) – 56

6. Ян Зоммер ("Интер", сборная Швейцарии) – 51

7. Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", сборная Грузии) – 50

8. Диогу Кошта ("Порту", ​​сборная Португалии) – 28

9. Ронуэн Уильямс ("Мамелоди Сандаунс", сборная ЮАР) – 27

10. Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, сборная Швейцарии) – 20

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эмилиано Мартинес
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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Михаил Черныш
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