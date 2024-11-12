  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Жироне ждут возвращения Цыганкова. И не только
В тренде

В Жироне ждут возвращения Цыганкова. И не только

Наши за границей
Обновлено

Известно, когда украинец вернется после травмы

В Жироне ждут возвращения Цыганкова. И не только

AFP

Новина українською

Cразу шесть из десяти травмированных игроков должны вернуться из лазарета команды после международной паузы на матчи сборных.

Читайте такжеЦыганков не поможет сборной в ноябрських матчах. УАФ сообщила, кто его заменит

Как пишет AS, среди них и украинский вингер Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра.

Таким образом, источник отмечает, что Виктор будет готов к матчу с "Эспаньолом", который состоится 23 ноября.

Также близки к восстановлению Иван Мартин, Ладислав Крейчи, Солис, Абель Руис, Ясер Асприлья.

Сообщается, что наставник Мичел сейчас дал игрокам несколько дней отдыха после серии из семи матчей за 23 дня.

Напомним, что Цыганков успел провести в текущем сезоне восемь матчей, забил один гол и сделал один ассист.

По теме
yellow-arrow
Трофей Яшина-2024. Известно, на сколько баллов Лунин отстал от Мартинеса
yellow-arrow
Украинец вошел в рейтинг худших форвардов АПЛ от GiveMeSport
yellow-arrow
Украинец забил свой первый гол в сезоне в чемпионате Венгрии
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости