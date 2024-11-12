В Жироне ждут возвращения Цыганкова. И не только
Известно, когда украинец вернется после травмы
AFP
Cразу шесть из десяти травмированных игроков должны вернуться из лазарета команды после международной паузы на матчи сборных.
Как пишет AS, среди них и украинский вингер Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра.
Таким образом, источник отмечает, что Виктор будет готов к матчу с "Эспаньолом", который состоится 23 ноября.
Также близки к восстановлению Иван Мартин, Ладислав Крейчи, Солис, Абель Руис, Ясер Асприлья.
Сообщается, что наставник Мичел сейчас дал игрокам несколько дней отдыха после серии из семи матчей за 23 дня.
Напомним, что Цыганков успел провести в текущем сезоне восемь матчей, забил один гол и сделал один ассист.
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