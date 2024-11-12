Лунин и Винисиус под угрозой? Реал готов устроить распродажу из-за финансовых проблем
У Реала финансовые проблемы
Real Madrid
Мадридский "
Как пишет Sport.es, главная проблема клуба сейчас состоит в том, что на "Сантьяго Бернабеу" из-за юридических проблем были отменены концерты звезд и различные мероприятия. Такая ситуация со стадионом будет продолжаться до апреля 2025 года.
Также клуб потерял много денег из-за продления контрактов с ведущими игроками, тратами на Килиана Мбаппе и расходами на содержание стадиона.
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Поэтому президент клуба Флорентино Перес считает, что продажа нескольких игроков поможет исправить сложившуюся ситуацию.
В этот список могут войти Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус. Последнего могут продать из-за его конкуренции с Килианом Мбаппе.
Отмечается, что руководство не собирается продавать сразу всех игроков из списка, однако будет рассматривать все предложения касательно этих исполнителей.
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