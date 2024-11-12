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Лунин и Винисиус под угрозой? Реал готов устроить распродажу из-за финансовых проблем

Наши за границей
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У Реала финансовые проблемы

Лунин и Винисиус под угрозой? Реал готов устроить распродажу из-за финансовых проблем

Real Madrid

Новина українською

Мадридский "Реал" переживает не лучшие в финансовом плане времена, и это вынуждает руководство искать дополнительные источники дохода.

Как пишет Sport.es, главная проблема клуба сейчас состоит в том, что на "Сантьяго Бернабеу" из-за юридических проблем были отменены концерты звезд и различные мероприятия. Такая ситуация со стадионом будет продолжаться до апреля 2025 года.

Также клуб потерял много денег из-за продления контрактов с ведущими игроками, тратами на Килиана Мбаппе и расходами на содержание стадиона.

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Поэтому президент клуба Флорентино Перес считает, что продажа нескольких игроков поможет исправить сложившуюся ситуацию.

В этот список могут войти Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус. Последнего могут продать из-за его конкуренции с Килианом Мбаппе.

Отмечается, что руководство не собирается продавать сразу всех игроков из списка, однако будет рассматривать все предложения касательно этих исполнителей.

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Флорентино Перес Родриго Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер Андрей Лунин Винисиус Жуниор Эдуарду Камавинга Орельен Тчуамени
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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