Украинский скаут в Италии рассказал, почему у Супряги и Коваленко не получилось в Серии А

Украинский скаут Алекс Великих, который уже долгое время работает в Италии, высказал свое мнение, почему в Серии А не смогли заиграть украинцы Виктор Коваленко и Владислав Супряга.

- В чем причина провала Владислава Супряги и неудач Виктора Коваленко в Италии – это больше стечение обстоятельств или крах украинской системы подготовки юных футболистов?

- Провалы Супряги и Коваленко имеют разные причины. Что касается Супряги, то считаю там больше психофизических факторов, потому что спортивно-технические характеристики игрока позволяли ему заиграть в европейском чемпионате. Возможно, где-то фактор личного характера помешал тогда и мешает сейчас превратить перспективного в свое время юношу во взрослого сильного футболиста.

Если говорить о Коваленко, то, думаю, было не совсем удачно выбранное время перехода – конец зимнего трансферного окна. К тому же он попал в такую ​​требовательную по физическому состоянию игроков команду как "Аталанта" тренера Гасперини, которая играет в чемпионате, где практически нет зимней паузы, на высокую зарплату и соответственно получил повышенное психологическое давление. Аренды дальше в клубы, которые боролись за выживание и требовали от футболиста игры которой он не мог дать самостоятельно, плюс травмы, все это немного подкосило футболиста.

Виктор очень техничный игрок, выросший в топ-клубе среди топ-партнеров в Украине, при этом он поехал играть в клуб, где понимание, постановка, акценты игры в команде существенно отличные, что в итоге и не позволило проявить ему свои лучшие качества.