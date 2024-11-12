Украинский скаут в Италии рассказал, почему у Супряги и Коваленко не получилось в Серии А
И это немного разные факторы
U.C. Sampdoria
Украинский скаут Алекс Великих, который уже долгое время работает в Италии, высказал свое мнение, почему в Серии А не смогли заиграть украинцы Виктор Коваленко и Владислав Супряга.
- В чем причина провала Владислава Супряги и неудач Виктора Коваленко в Италии – это больше стечение обстоятельств или крах украинской системы подготовки юных футболистов?
- Провалы Супряги и Коваленко имеют разные причины. Что касается Супряги, то считаю там больше психофизических факторов, потому что спортивно-технические характеристики игрока позволяли ему заиграть в европейском чемпионате. Возможно, где-то фактор личного характера помешал тогда и мешает сейчас превратить перспективного в свое время юношу во взрослого сильного футболиста.
Если говорить о Коваленко, то, думаю, было не совсем удачно выбранное время перехода – конец зимнего трансферного окна. К тому же он попал в такую требовательную по физическому состоянию игроков команду как "Аталанта" тренера Гасперини, которая играет в чемпионате, где практически нет зимней паузы, на высокую зарплату и соответственно получил повышенное психологическое давление. Аренды дальше в клубы, которые боролись за выживание и требовали от футболиста игры которой он не мог дать самостоятельно, плюс травмы, все это немного подкосило футболиста.
Виктор очень техничный игрок, выросший в топ-клубе среди топ-партнеров в Украине, при этом он поехал играть в клуб, где понимание, постановка, акценты игры в команде существенно отличные, что в итоге и не позволило проявить ему свои лучшие качества.
Популярное сейчас
- Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Мудрик против Арсенала: 75% выигранной борьбы за позицию и 80% точных пасов. Оценки Михаила
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО