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Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А

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Шикарный выстрел не остался незамеченным

Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Забитый мяч полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского в ворота "Фрозиноне" вошел в число претендентов на звание лучшего по итогам сезона 2023/2024 в Серии А. Об этом сообщает Ассоциация футболистов Италии.

Конкуренцию украинцу в погоне за награду составят Хассан Камара ("Удинезе"), Рафаэль Леау ("Милан"), Дани Мота ("Монца"), Риккардо Орсолини ("Болонья"), Маттео Политано ("Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маркус Тюрам ("Интер"), Душан Влахович ("Ювентус") и Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

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В нынешнем сезоне Малиновский записал на свой счет одну результативную передачу в шести матчах.

На данный момент Руслан проходит реабилитацию после тяжелой травмы голеностопного сустава, полученной в игре пятого тура Серии А против "Венеции".

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Серия А Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) лучший гол
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