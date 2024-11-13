Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
Шикарный выстрел не остался незамеченным
Getty Images/Global Images Ukraine
Забитый мяч полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского в ворота "Фрозиноне" вошел в число претендентов на звание лучшего по итогам сезона 2023/2024 в Серии А. Об этом сообщает Ассоциация футболистов Италии.
Конкуренцию украинцу в погоне за награду составят Хассан Камара ("Удинезе"), Рафаэль Леау ("Милан"), Дани Мота ("Монца"), Риккардо Орсолини ("Болонья"), Маттео Политано ("Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маркус Тюрам ("Интер"), Душан Влахович ("Ювентус") и Маттиа Дзакканьи ("Лацио").
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В нынешнем сезоне Малиновский записал на свой счет одну результативную передачу в шести матчах.
На данный момент Руслан проходит реабилитацию после тяжелой травмы голеностопного сустава, полученной в игре пятого тура Серии А против "Венеции".
Популярное сейчас
- Один соперник Украины продлил тренера, а другой — потерял основных игроков. Главные новости за 12 ноября
- Защитник Шахтера и сборной Украины подписал контракт с футбольным агентством
- В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist
- Мудрик против Арсенала: 75% выигранной борьбы за позицию и 80% точных пасов. Оценки Михаила
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО