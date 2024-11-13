Экс-игрок Челси рассказал, какую сторону игры нужно подтянуть Мудрику
Джейсон Канди разобрал игру Челси против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Челси" Джейсон Канди по итогам матча 11-го тура АПЛ с "Арсеналом" рассказал, какой аспект игры следует улучшить украинскому вингеру синих Михаилу Мудрику.
"Арсенал" действительно ожил, когда Педру Нету перешел на правый фланг, а Михаил Мудрик – на левый. Мудрик должен улучшить свою игру в обороне. Я увидел, как Букайо Сака получил больше пространства, когда было принято это решение", – сказал Канди.
Напомним, что матч между "Челси" и "Арсеналом" завершился со счетом 1:1. Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте, результативными действиями украинец в матче не отличился.
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