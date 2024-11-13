"За три сезона я не слышал, чтобы он что-то говорил". Зинченко ответил на интересные вопросы о его партнерах по команде
Некоторые ответы украинца вас могут удивить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко принял участие в одном из видео на ютуб-канале Pro Direct Soccer, где он рассказал интересные факты о своих партнерах по команде.
Александа попросили рассказать, кто из игроков "Арсенала" является самым смешным в команде.
"Кто самый смешной? Уильям Салиба. Кто вообще не шутит? Думаю, что Такехиро Томиясу. За три сезона в "Арсенале" я вообще не слышал, чтобы он что-то говорил. Он постоянно сконцентрирован на футболе".
Также украинцу предложили выбрать самого техничного и умного игрока в составе "канониров".
"Габриэль Жезус очень техничен. Он невероятный игрок. Прежде всего, он бразилец, а это значит, что он родился вместе с футбольным мячом. То, что он делает на футбольном поле, действительно впечатляет".
"Слушай, я бы сказал, что Жоржиньо имеет высокий уровень футбольного интеллекта. Вы можете это заметить, ведь он очень хорошо понимает эту игру. Очевидно, он чувствует ритм игры благодаря своей позиции не поле. Если вы будете общаться с ним о футболе, то сразу поймете, что он вскоре станет тренером", — сказал Зинченко.
Популярное сейчас
- Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО