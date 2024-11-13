"За три сезона я не слышал, чтобы он что-то говорил". Зинченко ответил на интересные вопросы о его партнерах по команде

Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко принял участие в одном из видео на ютуб-канале Pro Direct Soccer, где он рассказал интересные факты о своих партнерах по команде.

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Александа попросили рассказать, кто из игроков "Арсенала" является самым смешным в команде.

"Кто самый смешной? Уильям Салиба. Кто вообще не шутит? Думаю, что Такехиро Томиясу. За три сезона в "Арсенале" я вообще не слышал, чтобы он что-то говорил. Он постоянно сконцентрирован на футболе".

Также украинцу предложили выбрать самого техничного и умного игрока в составе "канониров".