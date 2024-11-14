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Лунину приготовиться. Известно, когда Куртуа вернется после травмы

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Тибо близок к возвращению

Лунину приготовиться. Известно, когда Куртуа вернется после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский вратарь "Реала" и конкурент украинца Андрея Лунина за место в воротах мадридцев Тибо Куртуа завершает восстановление после травмы.

Бельгиец не играл с конца октября из-за повреждения приводной мышцы левой ноги, но сейчас уже процесс восстановления уже подходит к концу.

По информации известного журналиста The Athletic Марио Кортегана, Куртуа вернется в стартовый состав после перерыва на матчи сборных и сыграет уже 24 ноября против "Леганеса" в Ла Лиге.

Таким образом, украинский вратарь Андрей Лунин вернется на скамейку запасных "королевского клуба".

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Лунин сыграл за свой клуб в пяти матчах во всех турнирах, пропустил восемь голов и дважды сыграл на ноль.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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