Лунину приготовиться. Известно, когда Куртуа вернется после травмы

Бельгийский вратарь " Реала " и конкурент украинца Андрея Лунина за место в воротах мадридцев Тибо Куртуа завершает восстановление после травмы.

Бельгиец не играл с конца октября из-за повреждения приводной мышцы левой ноги, но сейчас уже процесс восстановления уже подходит к концу.

По информации известного журналиста The Athletic Марио Кортегана, Куртуа вернется в стартовый состав после перерыва на матчи сборных и сыграет уже 24 ноября против "Леганеса" в Ла Лиге.

Таким образом, украинский вратарь Андрей Лунин вернется на скамейку запасных "королевского клуба".

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Лунин сыграл за свой клуб в пяти матчах во всех турнирах, пропустил восемь голов и дважды сыграл на ноль.

???? Both Thibaut Courtois and Real Madrid expect him to play against Leganes. @MarioCortegana pic.twitter.com/LRHq0AeHpu