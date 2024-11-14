Лунину приготовиться. Известно, когда Куртуа вернется после травмы
Тибо близок к возвращению
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский вратарь "
Бельгиец не играл с конца октября из-за повреждения приводной мышцы левой ноги, но сейчас уже процесс восстановления уже подходит к концу.
По информации известного журналиста The Athletic Марио Кортегана, Куртуа вернется в стартовый состав после перерыва на матчи сборных и сыграет уже 24 ноября против "Леганеса" в Ла Лиге.
Таким образом, украинский вратарь Андрей Лунин вернется на скамейку запасных "королевского клуба".
Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Лунин сыграл за свой клуб в пяти матчах во всех турнирах, пропустил восемь голов и дважды сыграл на ноль.
???? Both Thibaut Courtois and Real Madrid expect him to play against Leganes. @MarioCortegana pic.twitter.com/LRHq0AeHpu— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 13, 2024
Популярное сейчас
- Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины
- Пограничники проиграли апелляцию в ЕС за право на бренд с выражением "русский военный корабль"
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью