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Спортдир Жироны: Летом подписали Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача

Наши за границей
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У каталонцев стандартный синдром второго сезона

Спортдир Жироны: Летом подписали Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель признает неудачную первую часть сезона команды. Новички пока должным образом не смогли заменить результативность Артема Довбика.

“Мы учимся. Понятно, что команда станет жертвой успеха в прошлом сезоне. Год назад у нас уже было 34 очка и 31 гол, а сейчас 18 очков и 16 голов. Клуб попытался создать конкурентный состав, но много матчей и много травмированных".

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“Летом подписали форвардов Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача. Они пока вникают в стиль игры и требования тренера”, – сказал функционер.

Недавно Артему Довбику вручили трофей за звание лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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