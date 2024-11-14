Спортдир Жироны: Летом подписали Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача
У каталонцев стандартный синдром второго сезона
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Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель признает неудачную первую часть сезона команды. Новички пока должным образом не смогли заменить результативность Артема Довбика.
“Мы учимся. Понятно, что команда станет жертвой успеха в прошлом сезоне. Год назад у нас уже было 34 очка и 31 гол, а сейчас 18 очков и 16 голов. Клуб попытался создать конкурентный состав, но много матчей и много травмированных".
“Летом подписали форвардов Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача. Они пока вникают в стиль игры и требования тренера”, – сказал функционер.
Недавно Артему Довбику вручили трофей за звание лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне.
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