Спортдир Жироны: Летом подписали Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель признает неудачную первую часть сезона команды. Новички пока должным образом не смогли заменить результативность Артема Довбика.

“Мы учимся. Понятно, что команда станет жертвой успеха в прошлом сезоне. Год назад у нас уже было 34 очка и 31 гол, а сейчас 18 очков и 16 голов. Клуб попытался создать конкурентный состав, но много матчей и много травмированных".