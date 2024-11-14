Довбик вошел в число номинантов на звание нападающего года по версии Globe Soccer Awards
Один из лучших на своей позиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба GlobeSoccer Awards 2024 опубликовала имена 10 номинантов в категории "Лучший нападающий".
Наряду с такими футболистами, как Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба - "Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Нико Уильямс ("Атлетик) и Ламин Ямаль ("Барселона"), в список вошел и украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик.
Церемония вручения наград состоится 27 декабря.
По итогам прошлого сезона Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards.
???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST FORWARD are: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams, and Lamine Yamal. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024
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