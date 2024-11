Довбик вошел в число номинантов на звание нападающего года по версии Globe Soccer Awards

Пресс-служба GlobeSoccer Awards 2024 опубликовала имена 10 номинантов в категории "Лучший нападающий".

Наряду с такими футболистами, как Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба - "Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Нико Уильямс ("Атлетик) и Ламин Ямаль ("Барселона"), в список вошел и украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик.

Церемония вручения наград состоится 27 декабря.

По итогам прошлого сезона Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards.

