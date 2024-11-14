Вместе с Месси и Роналду. Довбик претендует на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards
Невероятный год для украинца
Getty Images
Нападающий "Ромы" и сборной Украины поборется в номинации "Лучший игрок года" по версии Globe Soccer Awards.
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Полный список претендентов выглядит следующим образом:
Николо Барелла, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Дани Карвахаль, Артём Довбик, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Алекс Гримальдо, Виктор Дьёкереш, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовский, Адемола Лукман, Эмилиано Мартинес, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Дани Ольмо, Коул Палмер, Родри, Родриго, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Мохамед Салах, Вильям Салиба, Федерико Вальверде, Винисиус, Витинья, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Гранит Джака, Ламин Ямаль.
Церемония вручения наград состоится 27 декабря.
- Читайте такжеДовбик вошел в число номинантов на звание нападающего года по версии Globe Soccer Awards
???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/L0OvjIGHw5— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024
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