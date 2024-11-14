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Вместе с Месси и Роналду. Довбик претендует на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

Наши за границей
Обновлено

Невероятный год для украинца

Вместе с Месси и Роналду. Довбик претендует на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

Getty Images

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ромы" и сборной Украины поборется в номинации "Лучший игрок года" по версии Globe Soccer Awards.

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Полный список претендентов выглядит следующим образом:

Николо Барелла, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Дани Карвахаль, Артём Довбик, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Алекс Гримальдо, Виктор Дьёкереш, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовский, Адемола Лукман, Эмилиано Мартинес, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Дани Ольмо, Коул Палмер, Родри, Родриго, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Мохамед Салах, Вильям Салиба, Федерико Вальверде, Винисиус, Витинья, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Гранит Джака, Ламин Ямаль.

Церемония вручения наград состоится 27 декабря.

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Комментарии
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Caballero (DC)
14.11.2024 в 12:33
Року за яким календарем? Віртуальним? Персональним календарем Довбика? Кількості календарних місяців перебування Довбика у складі Жирони?
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Комментарии 1
Caballero (DC)
14.11.2024 в 12:33
Року за яким календарем? Віртуальним? Персональним календарем Довбика? Кількості календарних місяців перебування Довбика у складі Жирони?
Ответить
0
0

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