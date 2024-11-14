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Коноплянка: Немножко жалею, что мне никто не помог и не посоветовал, когда переходил в Шальке

Наши за границей

Экс-игрок сборной Украины - о своем периоде карьеры в Германии

Коноплянка: Немножко жалею, что мне никто не помог и не посоветовал, когда переходил в Шальке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, о чем жалеет в своей карьере.

- Есть что-то, кроме периода в "Клуже", о чем жалеете в своей карьере?

- Чтобы прям сильно, то нет. Немножко жалею, что мне никто не помог и не посоветовал, когда переходил в "Шальке". Мне тогда нужно было объяснить, что надо время. Я же сыграл много игр за тот сезон, не так много забил, но все игры были очень неплохие. Помню, как меня любили в "Севилье". Когда я шел по Испании, все меня узнавали, здоровались, фотографировались.

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Не говорю, что жалею о периоде в "Шальке". Там второй год был шикарный. Я уже мог разговаривать на английском. Кстати, надо доносить до наших ребят, что нужно знать один иностранный язык как минимум. Для начала английский, потому что без него очень дискомфортно. Ты не знаешь, что тебе говорят, хорошее или плохое, начинаешь накручивать себя.

Многие писали, что я в "Севилье" ничего не знал, не разговаривал. Я на это время не тратил, чтобы отвечать. Но сейчас уже могу сказать, что такого точно не было. Не знал язык, да. Но они помогали мне, и после трех месяцев я уже что-то понимал, а после полугода - уже разговаривал. Нас специально селили в комнате по двое, чтобы всегда был сосед, с которым можно общаться.

Помню, у меня был Мариано, который на испанском говорил. Слово за слово - и так начал запоминать. После этого уже общался без переводчика. Через полгода мог зайти к тренеру, сам пообщаться, спросить что-то. Когда уходил из "Севильи", сам общался с Сампаоли на испанском.

Мы сейчас также доносим ребятам, что языки нужно учить. Английский точно никогда не помешает. Я даже сейчас трижды в неделю занимаюсь, изучаю также португальский, - сказал Коноплянка.

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Евгений Коноплянка Шальке (Гельзенкирхен)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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