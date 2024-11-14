Малиновский - о том, как получил травму: Увидел ногу и понял: "Приехали"

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский подробно рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы голеностопного сустава, которую он получил в матче пятого тура Серии А против "Венеции".

"Уже неприятные вещи прошли. После операции первые две-три недели было дискомфортно, но последние три недели очень много работаю. Восстановление идет по плану, даже намного лучше, чем мы хотели. Много работы на мобилизацию и укрепление голеностопа, верхних и нижних мышц. Со следующего воскресенья начинается большая работа, кардио начинаю делать. Мы сделали программу таким образом, что каждую неделю мы смотрим на результаты и анализируем улучшилась ли гибкость голеностопа. И это очень хорошо.

Поддержка очень большая, все ждут, чтобы я как можно скорее вернулся на поле, и болельщики, и Мистер с первого дня звонил мне, спрашивал как я себя чувствую. И сейчас он держит руку на пульсе, интересуется, как идет восстановление. Все меня ждут и мне очень приятно было, что ребята из национальной сборной во время октябрьского сбора позвонили мне, мы немножко посмеялись. Это было очень приятно. Такие вещи придают силы, чтобы скорее восстановиться.

Через 9 дней будет ровно два месяца, как я травмирован. И уже в голове моделируешь, как вернешься на поле. Но сейчас главное - это выполнить очень много работы для этого. И сейчас Роксана (жена - прим.) тоже очень поддерживает меня и это очень важно. Это то, что помогает мне. Надо держаться позитивно.

Я уже привел справки: в Венеции такое поле... Когда-то Альваро Рекоба порвал крестообразные связки на нем. Там система полива не всегда нормально работает. Мы играли этот матч в 15:00 и в некоторых местах мяч скользко пролетал участок, а в некоторых - очень тормозил. И вот был момент, когда пошла передача, я хотел выбить мяч. Мне не удалось, потому что был прострел.

Чтобы достать мяч, мне нужно было сделать три шага. И в последний момент Хапс, левый вингер "Венеции", дезориентировал меня. Я хотел в подкате выбить мяч. Когда же делал подкат, то у меня нога застряла в газоне. Наш спортивный директор потом осмотрел это место. Как оказалось, там был какой-то бугорок, поэтому нога застряла. И когда я уже становился на ногу, то услышал, что там было "немножко гриссини", это итальянские палочки. Так вот, моя нога хрустнула, как гриссини. Я этот хруст услышал, увидел ногу и понял: "Приехали". Это несчастный случай.

Это боковая малоберцовая кость, кажется, так она называется. Я ее сломал, к сожалению. Сустав немного вылетел. Это добавляет некоторых проблем. Эпизод этот я смотрел 100 раз. То, что случилось, уже не изменишь. Это футбол, у меня была уже не одна операция. Могу сказать, что крестообразные связки - это в два раза хуже, чем то, что произошло сейчас. В случае с крестообразными связками восстановление и реабилитация требуют гораздо более длительного времени", - сказал Малиновский в эфире Champion Radio.