Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ

Лондонский " Кристал Пэлас " сделал предложение своим соседям из "Челси" по аренде украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом пишет издание Football Transfers.

Потенциальный трансфер рассматривается "стекольщиками" как стратегическая попытка привлечь игрока, похожего на бывшую легенду клуба Вильфрида Заха.

Ожидается, что "стекольщики" будут готовы разделить с "Челси" поровну зарплату Мудрика, составляющую 100 тысяч фунтов в неделю, что может удовлетворить "синих", которые, к тому же, получат возможность оставить украинца в АПЛ, чтобы тот лучше адаптировался и понимал этот чемпионат.

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Напомним, что 23-летний вингер до сих пор не адаптировался в лондонской команде и получает крайне мало игрового времени.

В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Хотя в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами.