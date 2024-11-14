Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ
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Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "
Потенциальный трансфер рассматривается "стекольщиками" как стратегическая попытка привлечь игрока, похожего на бывшую легенду клуба Вильфрида Заха.
Ожидается, что "стекольщики" будут готовы разделить с "Челси" поровну зарплату Мудрика, составляющую 100 тысяч фунтов в неделю, что может удовлетворить "синих", которые, к тому же, получат возможность оставить украинца в АПЛ, чтобы тот лучше адаптировался и понимал этот чемпионат.
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Напомним, что 23-летний вингер до сих пор не адаптировался в лондонской команде и получает крайне мало игрового времени.
В текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Хотя в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами.
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