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Источник: В Жироне у Цыганкова сейчас несомненный авторитет, одна из самых больших зарплат в клубе

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Источник: В Жироне у Цыганкова сейчас несомненный авторитет, одна из самых больших зарплат в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Новина українською

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков летом мог перейти в некоторые клубы АПЛ, имея на руках предложения от двух лондонских клубов.

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"Украинский футбол" узнал у ближайшего окружения хавбека размер его клаусулы и варианты продолжения карьеры.

"В "Жироне" сейчас у Виктора несомненный авторитет. Одна из самых больших зарплат в клубе, уважение. Менять участника ЛЧ на "Вест Хэм", "Фулхэм" или участников еврокубков, не являющихся топами, нет смысла. Если бы за ним пришли "Бавария", "Арсенал", "Интер" – это другое дело. Все знают, что клаусула Виктора составляет 30 миллионов евро, которые этим командам по карману", - сказал источник.

Напомним, что 26-летний Цыганков провел в текущем сезоне за "Жирону" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Контракт украинского полузащитника с "Жироной" действителен до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.11.2024 в 22:56
Не дадуть за Віктора великих грошей- занадто травматичний. Більше лікується, ніж грає.
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2
1
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.11.2024 в 22:56
Не дадуть за Віктора великих грошей- занадто травматичний. Більше лікується, ніж грає.
Ответить
2
1

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