Источник: В Жироне у Цыганкова сейчас несомненный авторитет, одна из самых больших зарплат в клубе

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков летом мог перейти в некоторые клубы АПЛ, имея на руках предложения от двух лондонских клубов.

Читайте также В Жироне ждут возвращения Цыганкова. И не только

"Украинский футбол" узнал у ближайшего окружения хавбека размер его клаусулы и варианты продолжения карьеры.

"В "Жироне" сейчас у Виктора несомненный авторитет. Одна из самых больших зарплат в клубе, уважение. Менять участника ЛЧ на "Вест Хэм", "Фулхэм" или участников еврокубков, не являющихся топами, нет смысла. Если бы за ним пришли "Бавария", "Арсенал", "Интер" – это другое дело. Все знают, что клаусула Виктора составляет 30 миллионов евро, которые этим командам по карману", - сказал источник.

Напомним, что 26-летний Цыганков провел в текущем сезоне за "Жирону" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт украинского полузащитника с "Жироной" действителен до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.