Первый в ХХІ веке. Ла Лига опубликовала комикс про Лунина. ФОТО
Почти легенда
instagram.com/laliga
Испанская Ла Лига опубликовала комикс об украинском голкипере Андрее Лунине, который стал первым в ХХІ веке вратарем "Реала", отдавшим результативную передачу в чемпионате.
Арт получился шикарным, о чем вы сам и можете удостовериться.
Напомним, что 25-летний украинец стал первым в ХХІ веке вратарем "Реала", отдавшим результативную передачу в Ла Лиге.
Кроме того, Андрей – второй голкипер, сделавший ассист в сезоне чемпионата Испании 2024/25. Первым был Диего Конде из Вильярреала в матче 1-го тура с Атлетико (2:2).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России
- Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
- Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций
- "За три сезона я не слышал, чтобы он что-то говорил". Зинченко ответил на интересные вопросы о его партнерах по команде
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн