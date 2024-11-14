Первый в ХХІ веке. Ла Лига опубликовала комикс про Лунина. ФОТО

Испанская Ла Лига опубликовала комикс об украинском голкипере Андрее Лунине, который стал первым в ХХІ веке вратарем "Реала", отдавшим результативную передачу в чемпионате.

Арт получился шикарным, о чем вы сам и можете удостовериться.

Напомним, что 25-летний украинец стал первым в ХХІ веке вратарем "Реала", отдавшим результативную передачу в Ла Лиге.

Кроме того, Андрей – второй голкипер, сделавший ассист в сезоне чемпионата Испании 2024/25. Первым был Диего Конде из Вильярреала в матче 1-го тура с Атлетико (2:2).