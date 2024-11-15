"Узнал немного раньше". Шевченко рассказал, как получал Золотой мяч
Андрей Шевченко знал о своем выигрыше еще до начала церемонии
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал, как узнал о том, что стал обладателем Золотого мяча-2004.
- Вы узнали, что выиграли Золотой мяч, на церемонии или немного раньше?
- Немного раньше. Должны были сделать фотографию, интервью. Это обязательно. К этому надо подготовиться еще до церемонии, поэтому я уже знал, что у меня есть очень большой шанс выиграть "Золотой мяч". В 2001 году я попал в пятерку лучших футболистов, как раз в этот момент у нас был очень хороший сезон с "Миланом", сборная Украины выступала очень сильно, поэтому ждал этого момента.
Мне позвонил знакомый журналист из France Football, и когда я увидел, что он мне позвонил, я уже понял, что это очень хорошие новости. Поэтому я сразу взял трубку, и спросил: "Где ты? Я тебя жду" (смеется). Он сказал: "Когда можно приехать?" Я ответил, что приезжай прямо сейчас.
Сама церемония? Приехал только я один, поскольку они анонсировали за несколько дней. Они подготовили фото, интервью. Я вылетал из Милана, клуб мне дал частный самолет. Я, директор "Милана" и пару журналистов сели в самолет и прилетели в Париж. Приехал в отель, переоделся и вечером была церемония, – рассказал Шевченко.
Напомним, Шевченко выиграл Золотой мяч 13 декабря 2004 года, когда выступал за итальянский "Милан". В борьбе за награду он обошел португальца Деку и бразильца Роналдиньо.
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