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Украинский джедай. Сегодня отмечает День рождения Виктор Цыганков

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27 лет!

Украинский джедай. Сегодня отмечает День рождения Виктор Цыганков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Витальевич Цыганков родился 15 ноября 1997 года в городе Нагария в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате Израиля.

После завершения карьеры отца семья вернулась в Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом. В 2011 году он присоединился к киевскому "Динамо". Со столичным клубом выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Супербок страны. Четырежды становился серебряным призером УПЛ.

В январе 2023 года Виктор перешел в испанскую "Жирону", заключив 4-летний контракт. В прошлом сезоне он помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Испании. Благодаря этому "красно-белые" впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.

За сборную Украины Цыганков провел 57 матчей и забил 13 голов. Участник двух чемпионатов Европы - 2020 и 2024.

Виктор является большим поклонником фантастической саги "Звездные войны".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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cucumber (Киев)
15.11.2024 в 13:20
З Днем народження! Бажаємо футбольного довголіття і сортивних досягнень. вася огурцов.
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Комментарии 1
cucumber (Киев)
15.11.2024 в 13:20
З Днем народження! Бажаємо футбольного довголіття і сортивних досягнень. вася огурцов.
Ответить
0
0

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