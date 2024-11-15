Украинский джедай. Сегодня отмечает День рождения Виктор Цыганков
27 лет!
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Витальевич Цыганков родился 15 ноября 1997 года в городе Нагария в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате Израиля.
После завершения карьеры отца семья вернулась в Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом. В 2011 году он присоединился к киевскому "Динамо". Со столичным клубом выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Супербок страны. Четырежды становился серебряным призером УПЛ.
В январе 2023 года Виктор перешел в испанскую "Жирону", заключив 4-летний контракт. В прошлом сезоне он помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Испании. Благодаря этому "красно-белые" впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.
За сборную Украины Цыганков провел 57 матчей и забил 13 голов. Участник двух чемпионатов Европы - 2020 и 2024.
Виктор является большим поклонником фантастической саги "Звездные войны".
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✍️ El teu missatge de felicitació!???? pic.twitter.com/PcixekJgj0
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