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"Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство

Наши за границей
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Решение было обдуманным и сознательным

"Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн рассказал о процессе принятия украинского гражданства.

"Это решение было вполне обдуманным и сознательным, у нас было время его обсудить с семьей и принять. Для меня Украина всегда значила многое, все мои друзья знали, что это государство, откуда родом моя семья. И хотя я сам родился и вырос в Великобритании, в Англии, у нас в семье говорят на украинском языке. Мама нас с братом учила украинскому языку, а нам было очень приятно, когда Украина достигала успехов в футболе, в песенных конкурсах, в культуре.

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Больше года назад мама получила звонок из Украинской ассоциации футбола, где сообщили, что следят за моими успехами и предлагают мне выступать за юношескую сборную Украины.

Конечно, я был очень рад и все в семье также! Мы с благодарностью приняли это предложение и постоянно держали контакт. Я играл, зная, что на Родине за мной следят. Процесс решения всех вопросов по документам, возможности меня заиграть длился некоторое время. Но мы лично, я и моя семья, приняли это решение с радостью", - сказал Бауманн в интервью для издания Український футбол.

Отметим, что Бауманн уже успел дебютировать за юношескую сборную Украины U-19.

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Украина U-19 Манчестер Юнайтед Захар Бауманн
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
15.11.2024 в 13:15
Тут більша половина сєпаріів не знають Українську мову не знають і не хочуть вчити.
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Комментарии 2
Василь з конопель (Амстердам )
15.11.2024 в 13:15
Тут більша половина сєпаріів не знають Українську мову не знають і не хочуть вчити.
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Будєм разбіратся (Київ)
15.11.2024 в 12:12
Захар Бауманн народився у Великобританії і володіє з дитинства українською . Крістіан Шевченко почав вчити мову лише зараз :/
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