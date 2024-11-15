"Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство
Решение было обдуманным и сознательным
Фото: пресслужба УАФ
Центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн рассказал о процессе принятия украинского гражданства.
"Это решение было вполне обдуманным и сознательным, у нас было время его обсудить с семьей и принять. Для меня Украина всегда значила многое, все мои друзья знали, что это государство, откуда родом моя семья. И хотя я сам родился и вырос в Великобритании, в Англии, у нас в семье говорят на украинском языке. Мама нас с братом учила украинскому языку, а нам было очень приятно, когда Украина достигала успехов в футболе, в песенных конкурсах, в культуре.
Больше года назад мама получила звонок из Украинской ассоциации футбола, где сообщили, что следят за моими успехами и предлагают мне выступать за юношескую сборную Украины.
Конечно, я был очень рад и все в семье также! Мы с благодарностью приняли это предложение и постоянно держали контакт. Я играл, зная, что на Родине за мной следят. Процесс решения всех вопросов по документам, возможности меня заиграть длился некоторое время. Но мы лично, я и моя семья, приняли это решение с радостью", - сказал Бауманн в интервью для издания Український футбол.
Отметим, что Бауманн уже успел дебютировать за юношескую сборную Украины U-19.
Популярное сейчас
- Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов. Видео
- Переменные успехи Италии и Франции, у Довбика новый тренер, а в Украины – очередное изменение в заявке. Главные новости за 14 ноября
- Реванш за позор на Уэмбли. Греция — Англия 0:3. Видео голов и обзор матча
- Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Комментарии 2