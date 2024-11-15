"Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство

Центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн рассказал о процессе принятия украинского гражданства.

"Это решение было вполне обдуманным и сознательным, у нас было время его обсудить с семьей и принять. Для меня Украина всегда значила многое, все мои друзья знали, что это государство, откуда родом моя семья. И хотя я сам родился и вырос в Великобритании, в Англии, у нас в семье говорят на украинском языке. Мама нас с братом учила украинскому языку, а нам было очень приятно, когда Украина достигала успехов в футболе, в песенных конкурсах, в культуре.

Больше года назад мама получила звонок из Украинской ассоциации футбола, где сообщили, что следят за моими успехами и предлагают мне выступать за юношескую сборную Украины.

Конечно, я был очень рад и все в семье также! Мы с благодарностью приняли это предложение и постоянно держали контакт. Я играл, зная, что на Родине за мной следят. Процесс решения всех вопросов по документам, возможности меня заиграть длился некоторое время. Но мы лично, я и моя семья, приняли это решение с радостью", - сказал Бауманн в интервью для издания Український футбол.