"Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима
Захар Бауманн отметил защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн назвал украинского футболиста, которого пригласил бы в состав "красных дьяволов".
"В первую клубную команду? Дайте подумать минутку... Я назову Забарного, потому что Илья - очень классный молодой защитник, мощный и с хорошим пасом.
А новый главный тренер МЮ Аморим, насколько мы слышим, будет отдавать предпочтение игре в три центрбека, как в своей предыдущей команде. Поэтому ему Заба пригодится", - отметил Бауманн.
В текущем сезоне Бауманн принял участие в девяти матчах юношеских команд "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее Баумннн объяснил, почему принял украинское гражданство.
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