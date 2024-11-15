"Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима

Центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн назвал украинского футболиста, которого пригласил бы в состав "красных дьяволов".

"В первую клубную команду? Дайте подумать минутку... Я назову Забарного, потому что Илья - очень классный молодой защитник, мощный и с хорошим пасом.

А новый главный тренер МЮ Аморим, насколько мы слышим, будет отдавать предпочтение игре в три центрбека, как в своей предыдущей команде. Поэтому ему Заба пригодится", - отметил Бауманн.