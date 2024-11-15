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"Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима

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Захар Бауманн отметил защитника сборной Украины

"Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн назвал украинского футболиста, которого пригласил бы в состав "красных дьяволов".

"В первую клубную команду? Дайте подумать минутку... Я назову Забарного, потому что Илья - очень классный молодой защитник, мощный и с хорошим пасом.

А новый главный тренер МЮ Аморим, насколько мы слышим, будет отдавать предпочтение игре в три центрбека, как в своей предыдущей команде. Поэтому ему Заба пригодится", - отметил Бауманн.

В текущем сезоне Бауманн принял участие в девяти матчах юношеских команд "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Баумннн объяснил, почему принял украинское гражданство.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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