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Захар Бауманн: Уже в пять лет меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб

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Игрок рассказал, как оказался в системе английского топ-клуба

Захар Бауманн: Уже в пять лет меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб

Фото: Манчестер Юнайтед

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн рассказал, как в раннем возрасте оказался в системе английского топ-клуба.

"Я вырос в городе Болтон. Еще когда мне было где-то около пяти лет, меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб. Поэтому, можно сказать, вся моя футбольная жизнь прошла в Манчестере. Я давно занимаюсь в клубе, прошел очень многих тренеров и стал именно в МЮ тем, кем я стал.

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Поэтому уважаю, бесспорно, город моего рождения и его главный клуб, но так уж сложилось, что я манкунианец. Бесспорно, о себе могу сказать, что я не только игрок "Манчестер Юнайтед", но и преданный сторонник клуба", - сказал Бауманн.

В текущем сезоне Бауманн принял участие в девяти матчах юношеских команд "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Бауманн объяснил, почему принял украинское гражданство.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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