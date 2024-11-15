Захар Бауманн: Уже в пять лет меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб
Игрок рассказал, как оказался в системе английского топ-клуба
Фото: Манчестер Юнайтед
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн рассказал, как в раннем возрасте оказался в системе английского топ-клуба.
"Я вырос в городе Болтон. Еще когда мне было где-то около пяти лет, меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб. Поэтому, можно сказать, вся моя футбольная жизнь прошла в Манчестере. Я давно занимаюсь в клубе, прошел очень многих тренеров и стал именно в МЮ тем, кем я стал.Читайте также"Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима
Поэтому уважаю, бесспорно, город моего рождения и его главный клуб, но так уж сложилось, что я манкунианец. Бесспорно, о себе могу сказать, что я не только игрок "Манчестер Юнайтед", но и преданный сторонник клуба", - сказал Бауманн.
В текущем сезоне Бауманн принял участие в девяти матчах юношеских команд "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее Бауманн объяснил, почему принял украинское гражданство.
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