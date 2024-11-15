Украинец в Англии может покинуть клуб уже этой зимой

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин может покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sunderland Echo.

Британские СМИ составили список из 12 футболистов "черных котов", с которыми клуб может распрощаться зимой. В этот перечень попал и наш соотечественник.

"Если "Сандерленд" еще больше усилится в атакующей зоне, то Русин может оказаться ниже в иерархической лестнице и будет нуждаться в регулярном игровом времени", - пишет источник.

Стоит отметить, что в последний раз Русин выходил на поле в составе "Сандерленда" еще 1 октября, когда сыграл 5 минут в матче против "Дерби Каунти" (2:0), после чего семь поединков подряд просидел на скамье запасных. 7 октября он сыграл за молодежную команду U-21 и отметился забитым мячом.

Его контракт с клубом из Чемпионшипа действителен до 30 июня 2027 года.