Нападающий Динамо сыграл за сборную Панамы в матче Лиги наций КОНКАКАФ

Панамский форвард "Динамо" Эдуардо Герреро сыграл за свою национальную сборную в первом матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ, в котором Панама победила на выезде Коста-Рику со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 66-й минуте с пенальти забил Хосе Фахардо.

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Герреро, в свою очередь, появился на поле на 76-й минуте, заменив автора гола.

Ответный матч между командами состоится 19 ноября. Начало - в 04:00 по Киеву.

Всего Герреро принял участие в 16 играх за сборную Панамы, в которых отметился одним забитым мячом.