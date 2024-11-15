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Нападающий Динамо сыграл за сборную Панамы в матче Лиги наций КОНКАКАФ

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Нападающий Динамо сыграл за сборную Панамы в матче Лиги наций КОНКАКАФ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Панамский форвард "Динамо" Эдуардо Герреро сыграл за свою национальную сборную в первом матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ, в котором Панама победила на выезде Коста-Рику со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 66-й минуте с пенальти забил Хосе Фахардо.

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Герреро, в свою очередь, появился на поле на 76-й минуте, заменив автора гола.

Ответный матч между командами состоится 19 ноября. Начало - в 04:00 по Киеву.

Всего Герреро принял участие в 16 играх за сборную Панамы, в которых отметился одним забитым мячом.

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Динамо (Киев) Коста-Рика Панама Эдуардо Герреро
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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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