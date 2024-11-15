"Я рыжий, и Пол – рыжий", - Захар Бауманн высказался о сравнении его с Полом Скоулзом

Полузащитник " Манчестер Юнайтед " Захар Бауманн, который недавно принял украинское гражданство, рассказал, как он относится к тому факту, что его часто сравнивают с легендарным хавбеком "МЮ" Полом Скоулзом.

– Вы, наверное, уже знаете, однако в Украине вас успели прозвать наш Скоулз. Насколько справедливо это прозвище по поводу вашей игровой манеры?

– Я рыжий, и Пол – рыжий. Мы оба – центральные полузащитники и играем за "Манчестер Юнайтед". Да, конечно, есть причины, почему меня так называть.

Как отношусь к такой прозвище? С благодарностью! Я мечтаю о том, чтобы пройти такой путь в футболе, как Пол Скоулз.

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– Что общего, а что отличного в игре Скоулза и Бауманна?

– Мы действуем на одной позиции. Я, несомненно, хочу уметь, так как Пол, пробивать с разных позиций, так же искусно работать на огромном пространстве поля. Однако есть и отличия: если Скоулз в большей степени играл в вертикальный футбол, то я сейчас – в комбинационный, пас, низом. Не стану вообще себя сравнивать с Полом, – рано. Мне еще очень много работать, чтобы заслужить такую ​​честь.

– А вы сразу стали центральным полузащитником, пришлось ли какое-то время искать свою позицию?

– Да, я кое-что перепробовал в детстве – тренеры давали себя проявить на разных точках поля. Но когда мне было где-то 11-12 лет, мне определили, как основную, именно позицию центрального полузащитника ("восьмерка" в привычной для нас футбольной терминологии, – прим.).

Думаю, это было точное попадание, потому что мне комфортно играть в центре поля, у меня необходимые для этого места качества и чувствую себя на нем естественно.