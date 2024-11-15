  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Я рыжий, и Пол – рыжий", - Захар Бауманн высказался о сравнении его с Полом Скоулзом
В тренде

"Я рыжий, и Пол – рыжий", - Захар Бауманн высказался о сравнении его с Полом Скоулзом

Наши за границей
Обновлено

Для парня честь такое сравнение

"Я рыжий, и Пол – рыжий", - Захар Бауманн высказался о сравнении его с Полом Скоулзом

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн, который недавно принял украинское гражданство, рассказал, как он относится к тому факту, что его часто сравнивают с легендарным хавбеком "МЮ" Полом Скоулзом.

– Вы, наверное, уже знаете, однако в Украине вас успели прозвать наш Скоулз. Насколько справедливо это прозвище по поводу вашей игровой манеры?

– Я рыжий, и Пол – рыжий. Мы оба – центральные полузащитники и играем за "Манчестер Юнайтед". Да, конечно, есть причины, почему меня так называть.

Как отношусь к такой прозвище? С благодарностью! Я мечтаю о том, чтобы пройти такой путь в футболе, как Пол Скоулз.

Читайте такжеЗахар Бауманн: Уже в пять лет меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб

– Что общего, а что отличного в игре Скоулза и Бауманна?

– Мы действуем на одной позиции. Я, несомненно, хочу уметь, так как Пол, пробивать с разных позиций, так же искусно работать на огромном пространстве поля. Однако есть и отличия: если Скоулз в большей степени играл в вертикальный футбол, то я сейчас – в комбинационный, пас, низом. Не стану вообще себя сравнивать с Полом, – рано. Мне еще очень много работать, чтобы заслужить такую ​​честь.

– А вы сразу стали центральным полузащитником, пришлось ли какое-то время искать свою позицию?

– Да, я кое-что перепробовал в детстве – тренеры давали себя проявить на разных точках поля. Но когда мне было где-то 11-12 лет, мне определили, как основную, именно позицию центрального полузащитника ("восьмерка" в привычной для нас футбольной терминологии, – прим.).

Думаю, это было точное попадание, потому что мне комфортно играть в центре поля, у меня необходимые для этого места качества и чувствую себя на нем естественно.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Динамо сыграл за сборную Панамы в матче Лиги наций КОНКАКАФ
yellow-arrow
Украинец в Англии может покинуть клуб уже этой зимой
yellow-arrow
Захар Бауманн: Уже в пять лет меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб
Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Захар Бауманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости