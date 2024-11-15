"Я рыжий, и Пол – рыжий", - Захар Бауманн высказался о сравнении его с Полом Скоулзом
Для парня честь такое сравнение
Полузащитник "
– Вы, наверное, уже знаете, однако в Украине вас успели прозвать наш Скоулз. Насколько справедливо это прозвище по поводу вашей игровой манеры?
– Я рыжий, и Пол – рыжий. Мы оба – центральные полузащитники и играем за "Манчестер Юнайтед". Да, конечно, есть причины, почему меня так называть.
Как отношусь к такой прозвище? С благодарностью! Я мечтаю о том, чтобы пройти такой путь в футболе, как Пол Скоулз.
– Что общего, а что отличного в игре Скоулза и Бауманна?
– Мы действуем на одной позиции. Я, несомненно, хочу уметь, так как Пол, пробивать с разных позиций, так же искусно работать на огромном пространстве поля. Однако есть и отличия: если Скоулз в большей степени играл в вертикальный футбол, то я сейчас – в комбинационный, пас, низом. Не стану вообще себя сравнивать с Полом, – рано. Мне еще очень много работать, чтобы заслужить такую честь.
– А вы сразу стали центральным полузащитником, пришлось ли какое-то время искать свою позицию?
– Да, я кое-что перепробовал в детстве – тренеры давали себя проявить на разных точках поля. Но когда мне было где-то 11-12 лет, мне определили, как основную, именно позицию центрального полузащитника ("восьмерка" в привычной для нас футбольной терминологии, – прим.).
Думаю, это было точное попадание, потому что мне комфортно играть в центре поля, у меня необходимые для этого места качества и чувствую себя на нем естественно.
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