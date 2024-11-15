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Что случилось? Известный румынский клуб намерен судиться с Луческу

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Все из-за названия клуба

Что случилось? Известный румынский клуб намерен судиться с Луческу

Фото: frf.ro

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Бухарестский футбольный клуб ФКСБ намерен судиться с главным тренером сборной Румынии Мирчу Луческу, сообщает местное издание GSP.

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Все дело в том, что ФКСБ не хочет ассоциироваться с клубом "Стяуа".

Вся история в том, что в 2014 году Министерство обороны Румынии подало в суд с целью признать использование названия "Стяуа" и эмблемы исторического клуба нелегитимным, и выиграло дело. Клуб стал официально именоваться ФКСБ, и теперь не хочет иметь ничего общего с прошлым названием.

Впрочем, в Румынии по старой памяти клуб продолжают называть "Стяуа", в том числе и большие медийные люди, такие как Луческу.

В ФКСБ считают, что сравнение их с "Стяуа", мешает клубу развиваться, в частности, набирать нормал ьную посещаемость на стадионе.

Поэтому клуб намерен через суд требовать от Луческу и еще нескольктх известных футбольных людей денежную компенсацию.

Сам Мирча уже отреагировал на обвинения:

"Стяуа" – это история. Ее нельзя разрушить. Есть люди, которые приложились к имени "Стяуа". Меня не интересует решение суда, это для вас, журналистов, не для меня. "ФКСБ" даже трудно произнести. Оно происходит от ФК "Стяуа" Бухарест, поэтому я просто называю ее "Стяуа". Я уважаю "Стяуа" и уважаю "ФКСБ". Но они совершают ошибку, разрушают историю. Какой в этом смысл? Это наследие, добытое трудом".

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Источник:
Gazeta Sporturilor
Опубликовал: Михаил Черныш
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