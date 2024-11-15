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Два лондонских клуба интересуются Забарным

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Борнмут готов отпустить игрока за 50 млн фунтов

Два лондонских клуба интересуются Забарным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм"проявляют интерес к украинскому защитнику "Борнмута" Илье Забарному, сообщает CaughtOffside.

Отмечается, что "Тоттенхэм" уже довольно давно "ведет" украинца, в то время как "Челси" стал проявлять интерес недавно.

Несмотря на то, что Забарный недавно продлил контракт с клубом до 2029 года, "Борнмут" будет готов рассмотреть предложения в пределах 50 миллионов фунтов.

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Сам футболист хотел бы перейти в один из лондонских клубов, но готов без проблем остаться в "Борнмуте", если такой возможности не будет.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний украинец провел за "вишенок" 11 матчей в АПЛ без результативных действий.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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Опубликовал: Михаил Черныш
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