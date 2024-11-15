Два лондонских клуба интересуются Забарным
Борнмут готов отпустить игрока за 50 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм"проявляют интерес к украинскому защитнику "
Отмечается, что "Тоттенхэм" уже довольно давно "ведет" украинца, в то время как "Челси" стал проявлять интерес недавно.
Несмотря на то, что Забарный недавно продлил контракт с клубом до 2029 года, "Борнмут" будет готов рассмотреть предложения в пределах 50 миллионов фунтов.
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Сам футболист хотел бы перейти в один из лондонских клубов, но готов без проблем остаться в "Борнмуте", если такой возможности не будет.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний украинец провел за "вишенок" 11 матчей в АПЛ без результативных действий.
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