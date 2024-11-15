Бауманн: В АПЛ больше слежу следить за Мудриком, Микейло имеет много отличных качеств

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн, который недавно принял украинское гражданство, рассказал, как к украинским игрокам относятся в АПЛ.

– Мы в Украине очень гордимся тем фактом, что столько наших легионеров сейчас играют в АПЛ – наверное, лучшей национальной клубной лиге мира. А как в самой Англии это воспринимается? Зинченко из "Арсенала", Мудрик из "Челси", Забарный из "Борнмута", Миколенко из "Эвертона", даже молодой Ярмолюк из "Брентфорда" воспринимаются как достойные футболисты или прилетает немного критики?

– Это – футбол: есть разные матчи, разные соперники. Более успешные, менее успешные. Но в общем-то этих игроков все знают, это круто – когда игрок приезжает в АПЛ и может о себе заявить. Я не могу сказать, что кто-то из них воспринимается с хейтом.

- А вам лично кто больше нравится? За кем следите?

– Ой, трудный вопрос. Я очень рад видеть украинцев в АПЛ и всех поддерживаю, когда попадаю на матчи с их участием. Наверное, чаще слежу за Мудриком, ведь он играет за "Челси", это сильная команда, прямой конкурент "МЮ".

Мне интересно следить за ним, "Микейло" имеет много отличных качеств, и прежде всего – скорость. Да, иногда у него бывают хорошие игры, иногда – нет. Однако никто не сомневается, что это очень талантливый, неординарный игрок.