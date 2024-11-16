Экс-игрок сборной Украины покинул казахстанский клуб
Закончилась история
Фото: FC Ordabasy
Экс-игрок сборной Украины Артём Беседин попрощался с казахстанским "Ордабасы".
Об этом сообщил казахстанский клуб. Украинец ушёл из клуба в связи с окончанием контракта.
"Ордабасы" поблагодарил Беседина.
"Артем Беседин попрощается с клубом в связи с истечением контракта. Внёс большой вклад в клуб по завоеванию титула Чемпиона Казахстана в 2023 году. За "Ордабасы"» сыграл 32 матча и забил 5 голов.", - сообщил клуб,
Артём Беседин стал игроком казахстанского клуба в июле 2023 года свободным агентом из киевского "Динамо".
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Источник:Ордабасы
Опубликовал: Владислав Прийменко
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