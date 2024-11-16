Экс-игрок сборной Украины покинул казахстанский клуб

Экс-игрок сборной Украины Артём Беседин попрощался с казахстанским "Ордабасы".

Об этом сообщил казахстанский клуб. Украинец ушёл из клуба в связи с окончанием контракта.

"Ордабасы" поблагодарил Беседина.

"Артем Беседин попрощается с клубом в связи с истечением контракта. Внёс большой вклад в клуб по завоеванию титула Чемпиона Казахстана в 2023 году. За "Ордабасы"» сыграл 32 матча и забил 5 голов.", - сообщил клуб,

Артём Беседин стал игроком казахстанского клуба в июле 2023 года свободным агентом из киевского "Динамо".