Еще одно прощание. Вслед за Бесединым Ордабасы покинул еще один украинец
Ушли двое
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Экс-игрок сборной Украины Игорь Пластун покинул казахстанский "Ордабасы".
Казахстанский клуб попрощался с игроком, у которого закончился контракт и поблагодарил украинца за выступления.
Игорь Пластун попрощается с клубом в связи с истечением контракта. В этом году Игорь сыграл 34 матча и забил 3 гола. Благодарим Игоря за высокий профессионализм и гуманные качества, желаем успехов следующему этапу карьеры!, - написали в клубе.
Игорь Пластун перешёл в "Ордабасы" в феврале 2024 года из "Лудогорца" свободным агентом.
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Источник:Ордабаси
Опубликовал: Владислав Прийменко
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