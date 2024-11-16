  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Еще одно прощание. Вслед за Бесединым Ордабасы покинул еще один украинец
В тренде

Еще одно прощание. Вслед за Бесединым Ордабасы покинул еще один украинец

Наши за границей
Обновлено

Ушли двое

Еще одно прощание. Вслед за Бесединым Ордабасы покинул еще один украинец

instagram.com/igor_plastun

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Игорь Пластун покинул казахстанский "Ордабасы".

Казахстанский клуб попрощался с игроком, у которого закончился контракт и поблагодарил украинца за выступления.

Игорь Пластун попрощается с клубом в связи с истечением контракта. В этом году Игорь сыграл 34 матча и забил 3 гола. Благодарим Игоря за высокий профессионализм и гуманные качества, желаем успехов следующему этапу карьеры!, - написали в клубе.

Игорь Пластун перешёл в "Ордабасы" в феврале 2024 года из "Лудогорца" свободным агентом.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины покинул казахстанский клуб
yellow-arrow
Бауманн: В АПЛ больше слежу следить за Мудриком, Микейло имеет много отличных качеств
yellow-arrow
Что случилось? Известный румынский клуб намерен судиться с Луческу
Игорь Пластун Ордабасы (Шымкент)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ордабаси
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости