Еще одно прощание. Вслед за Бесединым Ордабасы покинул еще один украинец

Экс-игрок сборной Украины Игорь Пластун покинул казахстанский "Ордабасы".

Казахстанский клуб попрощался с игроком, у которого закончился контракт и поблагодарил украинца за выступления.

Игорь Пластун попрощается с клубом в связи с истечением контракта. В этом году Игорь сыграл 34 матча и забил 3 гола. Благодарим Игоря за высокий профессионализм и гуманные качества, желаем успехов следующему этапу карьеры!, - написали в клубе.

Игорь Пластун перешёл в "Ордабасы" в феврале 2024 года из "Лудогорца" свободным агентом.