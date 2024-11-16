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Стена и яркая индивидуальность: Реалу рекомендуют присмотреться к Забарному

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Стена и яркая индивидуальность: Реалу рекомендуют присмотреться к Забарному

Getty Images / Global Images Ukraine

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Авторитетное издание AS опубликовало материал с перечнем молодых центральных защитников мира, на которых следует обратить внимание мадридскому "Реалу". В список попал игрок сборной Украины Илья Забарный.

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“Стена. Это защитник, отлично выполняющий непосредственные обязанности в обороне. Его очень тяжело обыграть и он чувствует себя комфортно, когда приходится противостоять физически крепким соперникам. Это яркая индивидуальность", – написал журналист Пабло Фуэнтенебро.

Также в перечень включили Мики ван де Вена (Тоттенхэм), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед), Джорджо Скальвини (Аталанта), представителей "Спортинга" Усмана Диоманда и Гонсалу Инасиу и других.

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Реал (Мадрид) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
as.com AS
Опубликовал: Александр Симченко
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