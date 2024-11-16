Тони: У Довбика есть все, чтобы забивать более 20 голов за сезон

Бывший нападающий "Ромы" Лука Тони поделился мнением относительно украинского легионера "волков". В текущем сезоне Артем отметился 6 голами в 15 матчах за "джаллоросси" во всех соревнованиях.

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“Довбик – хороший центрфорвард. Де Росси тоже хорошо отзывался о нем. У украинца есть все, чтобы забивать больше 20 голов за сезон”, – сказал Тони для La Gazzetta dello Sport.

Лука провел в столичном клубе вторую половину кампании 2009/10, выступая на правах аренды, как игрок "Баварии". Тони забил 5 мячей в 15 встречах.