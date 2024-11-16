  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тони: У Довбика есть все, чтобы забивать более 20 голов за сезон
В тренде

Тони: У Довбика есть все, чтобы забивать более 20 голов за сезон

Наши за границей
Обновлено

Комплимент от легенды итальянского футбола

Тони: У Довбика есть все, чтобы забивать более 20 голов за сезон

SempreInter

Новина українською

Бывший нападающий "Ромы" Лука Тони поделился мнением относительно украинского легионера "волков". В текущем сезоне Артем отметился 6 голами в 15 матчах за "джаллоросси" во всех соревнованиях.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Довбик – хороший центрфорвард. Де Росси тоже хорошо отзывался о нем. У украинца есть все, чтобы забивать больше 20 голов за сезон”, – сказал Тони для La Gazzetta dello Sport.

Лука провел в столичном клубе вторую половину кампании 2009/10, выступая на правах аренды, как игрок "Баварии". Тони забил 5 мячей в 15 встречах.

По теме
yellow-arrow
Стена и яркая индивидуальность: Реалу рекомендуют присмотреться к Забарному
yellow-arrow
Еще одно прощание. Вслед за Бесединым Ордабасы покинул еще один украинец
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины покинул казахстанский клуб
Лука Тони Артем Довбик ФК Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 20:40
Ничего у него нет, в Роме он превратился в лапоть абсолютно бесполезный
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 20:40
Ничего у него нет, в Роме он превратился в лапоть абсолютно бесполезный
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости