Тони: У Довбика есть все, чтобы забивать более 20 голов за сезон
Комплимент от легенды итальянского футбола
SempreInter
Бывший нападающий "Ромы" Лука Тони поделился мнением относительно украинского легионера "волков". В текущем сезоне Артем отметился 6 голами в 15 матчах за "джаллоросси" во всех соревнованиях.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
“Довбик – хороший центрфорвард. Де Росси тоже хорошо отзывался о нем. У украинца есть все, чтобы забивать больше 20 голов за сезон”, – сказал Тони для La Gazzetta dello Sport.
Лука провел в столичном клубе вторую половину кампании 2009/10, выступая на правах аренды, как игрок "Баварии". Тони забил 5 мячей в 15 встречах.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 20:40
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Несмотря на сильный ливень в Батуми, матч Грузия - Украина должен начаться вовремя - организаторы. фото и видео со стадиона
- Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Лунин и Винисиус под угрозой? Реал готов устроить распродажу из-за финансовых проблем
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1