"Не хотелось бы подвергать семью опасности". Беседин ответил на вопрос относительно своего будущего
Один вариант категорически отвергнут
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о вариантах с продолжением своей карьеры
- Твоя казахстанская история закончилась?
- Возможно. Однако я не хочу говорить каких-то громких слов, но пока есть другие направления. Хотя в жизни все может перевернуться в разные стороны. Думаю, до нового года все должно решиться в плане моей дальнейшей карьеры.
- Какие твои дальнейшие планы?
- Сейчас я отдыхаю со своей семьей. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Еще есть время, но, естественно, хочется как можно быстрее найти команду и определиться со своим будущим.
- Будешь рассматривать любые предложения или есть какие-то предпочтения?
- Конечно, хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.
- Можно ли допустить твое возвращение в украинскую Премьер-лигу?
- Все может быть. Сейчас такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное - это семья, не хотелось бы подвергать их опасности.
- Предложение от "Шахтера" рассмотрел бы?
- В Шахтер не перейду ни при каких обстоятельствах. У меня динамовское сердце (улыбается). Я понимаю, что такой вариант маловероятен, однако я и не смог бы перейти в стан принципиального соперника "Динамо".
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