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"Не хотелось бы подвергать семью опасности". Беседин ответил на вопрос относительно своего будущего

Наши за границей

Один вариант категорически отвергнут

"Не хотелось бы подвергать семью опасности". Беседин ответил на вопрос относительно своего будущего

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о вариантах с продолжением своей карьеры после ухода из казахского "Ордабасы".

- Твоя казахстанская история закончилась?

- Возможно. Однако я не хочу говорить каких-то громких слов, но пока есть другие направления. Хотя в жизни все может перевернуться в разные стороны. Думаю, до нового года все должно решиться в плане моей дальнейшей карьеры.

- Какие твои дальнейшие планы?

- Сейчас я отдыхаю со своей семьей. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Еще есть время, но, естественно, хочется как можно быстрее найти команду и определиться со своим будущим.

- Будешь рассматривать любые предложения или есть какие-то предпочтения?

- Конечно, хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.

- Можно ли допустить твое возвращение в украинскую Премьер-лигу?

- Все может быть. Сейчас такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное - это семья, не хотелось бы подвергать их опасности.

- Предложение от "Шахтера" рассмотрел бы?

- В Шахтер не перейду ни при каких обстоятельствах. У меня динамовское сердце (улыбается). Я понимаю, что такой вариант маловероятен, однако я и не смог бы перейти в стан принципиального соперника "Динамо".

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
17.11.2024 в 16:24
Да на хрен ты Шахтёру нужен !
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
17.11.2024 в 16:24
Да на хрен ты Шахтёру нужен !
Ответить
0
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