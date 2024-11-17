"Не хотелось бы подвергать семью опасности". Беседин ответил на вопрос относительно своего будущего

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о вариантах с продолжением своей карьеры после ухода из казахского "Ордабасы".

- Твоя казахстанская история закончилась?

- Возможно. Однако я не хочу говорить каких-то громких слов, но пока есть другие направления. Хотя в жизни все может перевернуться в разные стороны. Думаю, до нового года все должно решиться в плане моей дальнейшей карьеры.

- Какие твои дальнейшие планы?

- Сейчас я отдыхаю со своей семьей. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Еще есть время, но, естественно, хочется как можно быстрее найти команду и определиться со своим будущим.

- Будешь рассматривать любые предложения или есть какие-то предпочтения?

- Конечно, хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.

- Можно ли допустить твое возвращение в украинскую Премьер-лигу?

- Все может быть. Сейчас такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное - это семья, не хотелось бы подвергать их опасности.

- Предложение от "Шахтера" рассмотрел бы?

- В Шахтер не перейду ни при каких обстоятельствах. У меня динамовское сердце (улыбается). Я понимаю, что такой вариант маловероятен, однако я и не смог бы перейти в стан принципиального соперника "Динамо".