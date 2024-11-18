Кристал Пелас не сможет зимой арендовать Мудрика из-за правил АПЛ

Недавно в прессе появилась информация о том, что "Кристал Пелас" сделал предложение "Челси" по аренде Михаила Мудрика. Но в ближайшее время "орлы" не смогут реализовать эту инициативу.

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Согласно правилам АПЛ, участник чемпионата не может арендовать больше одного игрока у другой команды. В конце лета "Кристал Пелас" договорился с "синими" о временном выступлении защитника Трево Чалобы до 31 мая 2025 года.

Соответственно, в зимнее трансферное окно "орлы" могут осуществить полноценный переход украинца, или сначала разорвать сотрудничество с Чалобой. Трево дебютировал в коллективе в октябре, поскольку в сентябре пропустил несколько недель из-за травмы.