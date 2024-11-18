Кристал Пелас не сможет зимой арендовать Мудрика из-за правил АПЛ
Но есть альтернативные варианты
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно в прессе появилась информация о том, что "Кристал Пелас" сделал предложение "Челси" по аренде Михаила Мудрика. Но в ближайшее время "орлы" не смогут реализовать эту инициативу.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Согласно правилам АПЛ, участник чемпионата не может арендовать больше одного игрока у другой команды. В конце лета "Кристал Пелас" договорился с "синими" о временном выступлении защитника Трево Чалобы до 31 мая 2025 года.
Соответственно, в зимнее трансферное окно "орлы" могут осуществить полноценный переход украинца, или сначала разорвать сотрудничество с Чалобой. Трево дебютировал в коллективе в октябре, поскольку в сентябре пропустил несколько недель из-за травмы.
Популярное сейчас
- Неутешительный прогноз. Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций
- "Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией
- Быстрее чем многие думают. Премьер Канады дал прогноз относительно окончания войны в Украине
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля