Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики
Действия в обороне способствуют пропущенным мячам
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Мигель Перейра на своем YouTube-канале "5 Minutos à Benfica" разобрал все 12 пропущенных мячей украинца в составе "орлов" в 15 встречах текущего сезона. Он пришел к выводу, что Анатолию не за что критиковать, поскольку большинство голов было забито с близкой дистанции после ошибок защитников.
“Я верю в него, верю, что у него есть все, чтобы прогрессировать. Пока вратарь – это далеко не самая большая проблема Бенфики”, – резюмировал журналист.
Мигель признает, что Трубин в некоторых из этих моментов мог действовать лучше, но грубых ошибок он не совершал.
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Источник:5 Minutos à Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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