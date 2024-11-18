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Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики

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Действия в обороне способствуют пропущенным мячам

Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мигель Перейра на своем YouTube-канале "5 Minutos à Benfica" разобрал все 12 пропущенных мячей украинца в составе "орлов" в 15 встречах текущего сезона. Он пришел к выводу, что Анатолию не за что критиковать, поскольку большинство голов было забито с близкой дистанции после ошибок защитников.

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“Я верю в него, верю, что у него есть все, чтобы прогрессировать. Пока вратарь – это далеко не самая большая проблема Бенфики”, – резюмировал журналист.

Мигель признает, что Трубин в некоторых из этих моментов мог действовать лучше, но грубых ошибок он не совершал.

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Источник:
5 Minutos à Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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