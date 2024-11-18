Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики

Мигель Перейра на своем YouTube-канале "5 Minutos à Benfica" разобрал все 12 пропущенных мячей украинца в составе "орлов" в 15 встречах текущего сезона. Он пришел к выводу, что Анатолию не за что критиковать, поскольку большинство голов было забито с близкой дистанции после ошибок защитников.

“Я верю в него, верю, что у него есть все, чтобы прогрессировать. Пока вратарь – это далеко не самая большая проблема Бенфики”, – резюмировал журналист.

Мигель признает, что Трубин в некоторых из этих моментов мог действовать лучше, но грубых ошибок он не совершал.