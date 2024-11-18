Названы сроки восстановления Малиновского после тяжелой травмы

Полузащитник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский должен вернуться на поле после тяжелой травмы уже в конце февраля 2025 года.

31-летний футболист упорно работает в попытках форсировать процесс своего восстановления, чтобы помочь своей команде сохранить прописку в Серии А (на данный момент "красно-синие" занимают 17-е место в турнирной таблице).

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Напомним, Малиновский получил тяжелую травму голеностопного сустава в матче пятого тура чемпионата Италии против "Венеции".