Названы сроки восстановления Малиновского после тяжелой травмы
К весне будет готов
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский должен вернуться на поле после тяжелой травмы уже в конце февраля 2025 года.
31-летний футболист упорно работает в попытках форсировать процесс своего восстановления, чтобы помочь своей команде сохранить прописку в Серии А (на данный момент "красно-синие" занимают 17-е место в турнирной таблице).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Малиновский получил тяжелую травму голеностопного сустава в матче пятого тура чемпионата Италии против "Венеции".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цитаишвили: Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской
- "Думайте". Маркевич поделился наблюдениями от игры сборной Украины
- "Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ
- Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн