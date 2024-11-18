Немецкий клуб продлил контракт с игроком сборной Украины U-19

ФК "Фортуна" Дюссельдорф продлил сотрудничество с 17-летним украинским полузащитником Максимом Ленем.

Немецкий клуб не раскрывал срок нового контракта. Однако указано, что со следующего сезона он будет выступать в составе U-23.

"Максим добился большого прогресса, о чем свидетельствуют недавние вызовы в сборную. Будучи технически сильным полузащитником, он особенно отличается надежностью и игровым интеллектом. Продление контракта с командой U-23 является логическим следствием его выступлений, и мы верим, что он сразу же закрепится на взрослом уровне", - сказал спортивный директор молодежного тренировочного центра Штефан Фольмерхаузен.

Напомним, Лень начинал карьеру в академии "Львова". В 2022 году перебрался в Германию, где его и заметил представитель Второй Бундеслиги. В текущем сезоне он провел 10 матчей за "Фортуну" U-19, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

На его счету также 6 поединков за юношескую сборную Украины U-19.