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Ещё один английский гранд обратил внимание на Забарного, – TeamTalk

Наши за границей
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Все больше клубов Премьер-лиги хотели бы видеть у себя игрока вишней

Ещё один английский гранд обратил внимание на Забарного, – TeamTalk

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации TeamTalk, "Манчестер Сити" также рассматривает возможность трансфера бывшего защитника "Динамо" Ильи Забарного. Несколько дней назад в прессе появилась информация об интересе "Челси" и "Тоттенхэма" к футболисту.

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По данным источника, грандов АПЛ заинтересовало замечательное выступление украинца в составе "Борнмута". Все три клуба будут работать над тем, чтобы усилить свою оборону в зимнее межсезонье.

"Вишни" не спешат прощаться с одним из своих самых ценных активов. Контракт с защитником действует до 2029 года, а трансферную стоимость оценивают более чем в 30 млн евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити Борнмут Илья Забарный
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Симченко
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