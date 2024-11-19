Ещё один английский гранд обратил внимание на Забарного, – TeamTalk
Все больше клубов Премьер-лиги хотели бы видеть у себя игрока вишней
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации TeamTalk, "Манчестер Сити" также рассматривает возможность трансфера бывшего защитника "Динамо" Ильи Забарного. Несколько дней назад в прессе появилась информация об интересе "Челси" и "Тоттенхэма" к футболисту.
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По данным источника, грандов АПЛ заинтересовало замечательное выступление украинца в составе "Борнмута". Все три клуба будут работать над тем, чтобы усилить свою оборону в зимнее межсезонье.
"Вишни" не спешат прощаться с одним из своих самых ценных активов. Контракт с защитником действует до 2029 года, а трансферную стоимость оценивают более чем в 30 млн евро.
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