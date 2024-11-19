Лунин высказался о возможных психологических проблемах Мбаппе

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал информацию о том, что его звездный одноклубник Килиан Мбаппе якобы столкнулся с психологическими проблемами.

Находясь за рулем своего автомобиля возле тренировочной базы мадридского клуба, Андрей ответил на вопрос одного из журналистов о состоянии французского нападающего:

"Я думаю, у него все отлично", - кратко отметил украинец.

Напомним, последний раз Мбаппе забивал ровно месяц назад - в поединке Ла Лиги против "Сельты". Тажке Килиан не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций.