  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин высказался о возможных психологических проблемах Мбаппе
В тренде

Лунин высказался о возможных психологических проблемах Мбаппе

Наши за границей

Лаконичный ответ

Лунин высказался о возможных психологических проблемах Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал информацию о том, что его звездный одноклубник Килиан Мбаппе якобы столкнулся с психологическими проблемами.

Находясь за рулем своего автомобиля возле тренировочной базы мадридского клуба, Андрей ответил на вопрос одного из журналистов о состоянии французского нападающего:

"Я думаю, у него все отлично", - кратко отметил украинец.

Напомним, последний раз Мбаппе забивал ровно месяц назад - в поединке Ла Лиги против "Сельты". Тажке Килиан не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
Ещё один английский гранд обратил внимание на Забарного, – TeamTalk
yellow-arrow
Немецкий клуб продлил контракт с игроком сборной Украины U-19
yellow-arrow
Названы сроки восстановления Малиновского после тяжелой травмы
Реал (Мадрид) Андрей Лунин Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ElChiringuito
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости