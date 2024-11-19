Лунин высказался о возможных психологических проблемах Мбаппе
Лаконичный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал информацию о том, что его звездный одноклубник Килиан Мбаппе якобы столкнулся с психологическими проблемами.
Находясь за рулем своего автомобиля возле тренировочной базы мадридского клуба, Андрей ответил на вопрос одного из журналистов о состоянии французского нападающего:
"Я думаю, у него все отлично", - кратко отметил украинец.
Напомним, последний раз Мбаппе забивал ровно месяц назад - в поединке Ла Лиги против "Сельты". Тажке Килиан не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций.
❓????"¿MBAPPÉ? ¿Bloqueos mentales? Yo lo veo PERFECTO".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 18, 2024
????Lunin, con @marcosdlarocha a la llegada a Valdebebas. pic.twitter.com/Er0rS66ceB
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