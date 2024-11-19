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Челси зимой будет готов рассмотреть предложения по Мудрику

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Украинец не входит в список неприкасаемых

Челси зимой будет готов рассмотреть предложения по Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" в зимнее трансферное окно будет готов рассмотреть предложения по украинскому вингеру Михаилу Мудрику, сообщает Football Insider.

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Идет ли дело об аренде либо о полноценном трансфере – не сообщается.

По данным источника, за 23-летним игроком следят несколько клубов АПЛ. В то же время, в "Челси" не очень хотят отпускать Мудрика, но если зимой будут предложения, они будут рассмотрены.

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Напомним, что в текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Хотя в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Опубликовал: Михаил Черныш
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